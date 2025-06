Ilyen is ritkán van: a kamerák előtt szállt bele saját csapatába a magyar rekordbajnok edzője

Jobban játszottak ezúttal, megérdemelték a győzelmet. Fantasztikus csapatuk van, jobbak, mint mi. Ez a véleményem”

– kezdte értékelését.

Szerintem egész évben jobbak voltak, jobb a csapatuk, mint a miénk. Elképesztő játékosaik vannak, nagyon jól játszanak.

Nem tudtunk azon a szinten kézilabdázni, amit feltételeztünk magunkról az idény elején. Néhány játékos teljesen alulmúlja önmagát. Egy topcsapatnak a pályán kell megmutatnia, mit tud, nem a kispadon. Sokat hibázunk, néha mintha a pályán sem lennénk. Nincs sok játékosunk, és ha ezek a játékosok eltűnnek a pályán, akkor nagy bajban vagyunk.”

A Szeged azért nyert, mert jobb volt nálunk. De van még egy meccsünk hazai pályán”

– fogalmazott, majd még egy dolgot megjegyzett:

Az emberek egész idény alatt azt gondolták, hogy a Veszprém jobb, mint a Szeged, de ez nem igaz.

Az első hiba, amit elkövettünk, hogy a játékosaink is azt gondolták, hogy ez a Szeged ugyanaz, mint két évvel ezelőtt. De ez nem igaz. Mi sem az a Veszprém vagyunk már. Sok játékost elveszítettünk, sérültjeink vannak, rövidebb a kispadunk is jelen pillanatban. De ez nem számít, harcolnunk kell, és harcolni is fogunk, de néha a játékunk minőségén is javítanunk kellene.”

Férfi kézilabda NB I

Döntő, 3. mérkőzés

vasárnap 17.45: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport)

