Mérlegre tette Szoboszlai első PL-idényét az Anfield Index

A Liverpool FC egyik legnagyobb szurkolói oldala, a klub életének minden pillanatáról beszámoló Anfield Index rendszeresen értékeli a labdarúgók éves teljestményét, és idén Szoboszlai Dominikkal sem tettek kivételt. A portál szeritn Szoboszlai 2023/2024-es idényében tényleg volt mindenből, a szó legszorosabb értelmében. Úgy vélik, a magyar labdarúgó kulcsjátékos lett a Mersey-parti egyesületben, és játéka jelentős figyelmet keltett.

Szalagcímeket érdemlő számok

Szoboszlai idén több versenysorozatban is letette a névjegyét. A Premier League-ben 33 mérkőzésen 3 gól és 2 gólpassz a mérlege, és az Európa-ligában is szerepet kapott, hiszen 7 alkalommal lépett pályára és 2 gólt szerzett és egy asszisztot jegyzett a Sparta Praha ellen a Liverpool mezében. Emellett háromszor az angol ligakupában és kétszer az FA-kupában is pályára lépett.

Minden versenysorozatot figyelembe véve Szoboszlai 45 mérkőzésen 2700 játékpercet játszott első idényében a Liverpoolban, összesen 7 gólja és 4 gólpassza volt.

Az Anfield Index szerint a magyar labdarúgó sokoldalúsága az első pillanattól egyértelmű volt,

hiszen elsődlegesen középső középpályásként játszott, de amikor kellett, balszélsőként is jól szerepelt. Mindez bizonyítja, hogy mennyire fontos játékosa a csapatnak. több poszthoz is képes alkalmazkodni, és jól játszani ezeken, ami megmutatja, mennyire rugalmas taktikailag és milyen értékes tagja a Liverpool keretének – áll a cikkben.

A csúcson

A portál szerint Szoboszlai Dominik a Premier League-ben a az október 29-én rendezett Nottingham Forest elleni meccsen nyújtotta a legjobb teljesítményét. A Liverpool 3-0-ra nyert, és Szoboszlai Szoboszlai nagy szerepet játszott ebben a győzelemben. Óriásit játszott, lőtt egy gólt lőtt, és adott két gólpasszt. A Whoscored 8,78-as értékeléssel díjazta a középpályán mutatott dinamikus játékot, ami a legmagasabb pontszám, amit Liverpool-játékosnak adtak az idényben. Ezen a meccsen nemcsak technikai képességeit mutatta meg, hanem azt is, hogy képes jelentős mértékben befolyásolni a tétmeccsek eredményét.

„Úgy tűnt, egy szupersztár van a csapatunkban”

– írja a szerző .

Gödörben

Ennek ellenére az idény egésze nem volt tökéletes Szoboszlai szempontjából. A legmélyebb ponton az Atalanta elleni otthon elszenvedett vereség alkalmával érte el azEurópa-ligában, valamint az Everton elleni idegenbeli derbin. Az olaszok ellen szenvedettt, nem találta a ritmust, és csalódást keltő teljesítményt nyújtott, amely mindössze 5,28-as értékelést ért. Az Everton ellen nem tudta befolyásolni a játékot, és ő volt a csapat egyik gyenge pontja, 5,98-as értékeléssel. Ezek a mérkőzések megmutatták, mely téren kell fejlődnie.

Összességében vegyes, de van mentsége

Az Anfield Index szerint Szoboszlai idénye összességében vegyes volt, jelentős csúcsokkal, és embert próbáló mélypontottak tarkítva. Szenzációsan kezdte a 2023/2024-es idényt, bizonyítva, hogy kreativitásával, és a gólokban való szerepvállalásával létfontosságú alkatrésze a Liverpoolnak. Ennek ellenére a szezon előrehaladtával a teljesítménye visszaesett, különösképp az idény felénél. Nagy mentség számára, hogy természetesen mindebben a sérülései is szerepet játszottak. A következő idényt tekintve Szoboszlainak a portál szerint arra kell koncentrálnia, hogy megőrizze az idény kezdetén mutatott jó formáját egészen a bajnokság végéig. De ami ennél is fontosabb, elérni, hogy olyan szerepkörben játsszon, amelyben maximálisan kiteljesedhetnek az erősségei. A sérülések hátráltatták, Slot és a stábjasegítségére van szüksége – zárja az elemzést az Anfield Index.