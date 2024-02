Kirúgta a labdát a stadionból, repült az edző is! (VIDEÓ)

Még magyar pályákon is ritkán látható jelenet játszódott le a Vasas – Pécs (4-1) NB II-es labdarúgó mérkőzésen hétfő este Budapesten, az Illovszky Rudolf Stadionban. Nem a klasszikus mesterhármast jegyző Tóth Milán egyik megmozdulásáról van szó, hanem a vendégek egyik szabadrúgás „variációjáról” – szúrta ki az Origo.

A pécsi Szabó Máté olyan röppályára állította a labdát egy közel 30 méteres próbálkozásával, hogy nem csak a kapu mögötti labdafogó háló, de még a lelátó felett is átszállt. Erő volt benne, csak az irányzék hibádzott egy kicsit. A szurkolók egyike szerint „valaki gazdagabb lett egy labdával”, más úgy véli, amerikai futballban kellene próbálkoznia a 25 éves cserejátékosnak: „Irány a draft!”

Edzőváltás, új impulzus

Végül nem csupán a vereség és a „kipécézett” mozdulat miatt szégyenkezhettek a meccs után a mecsekaljaiak, keddre kiderült, az edzőjüktől is elköszöntek. Kulcsár Árpád ment is – marad is:

„Kulcsár Árpád a csapat jövőjét és önmaga egészségét egyaránt figyelembe véve közös megegyezéssel távozik NB II-es labdarúgócsapatunk éléről.

Kulcsár Árpád munkájára és szakértelmére természetesen továbbra is feltétlenül számítunk, ennek megfelelően a korábbi státuszát betöltve folytatja a klub kötelékében, és újra a PMFC utánpótlás szakmai vezetőjeként dolgozik a továbbiakban” – áll a baranyai klub közleményében.

Fő az egészség!

Ami a hátteret illeti, a 49 esztendős szakember agyvérzéséből felépülve tért vissza a tavaszi rajtra, de már korábban jelezte, keressenek másik edzőt. A klub januárban azonban megerősítette a posztján, most viszont közösen döntöttek a váltásról.

„Aki ismert, az tudja, hogy mit jelent számomra a klub,

valamint azt is, hogy viseltettem iránta 2015-ben a kizárást követően, 2018-ban a majdnem megszűnéskor, valamint, hogy 2020-ban újra sikerült feltennünk a futballtérképre az együttest. Sajnos az élet és a betegség közbeszólt” – fogalmazott Kulcsár Árpád, aki novemberben vette át a felnőttcsapat irányítását. Játékosként 2001 januárjától 2009 nyaráig futballozott a PMFC-ben. A korábbi gólerős balszélső 190 bajnokin lépett pályára pécsi színekben, és tagja volt a 2003-ban az élvonalba jutott együttesnek. Később edzőként visszatért, megbízott szakvezetőként az első és a másodosztályban is vezette már a csapatot.

Gólínség a javából

A téli szünetben a 6. helyen állt a Pécs, amely jelenleg a 10., és mindössze 3 ponttal gyűjtött többet az osztályozós helyen álló BVSC-Zuglónál. A PMFC legfőbb gondja, hogy alig tud gólt szerezni: a 21 forduló alatt „termelt” 10 találat a legkevesebb a 18 csapatos mezőnyben. Kész csoda, hogy így is hatszor győzni tudott, Helesfay Donát kapuját pedig mindössze 19-szer tudták bevenni az ellenfelek. Ebben a mutatóban a harmadik legjobb a szebb napokat látott klub csapata. Vasárnap a 13. helyen álló Ajkát fogadja a Pécs, egyelőre nem tudni, ki irányítja majd az együttest. A szabadrúgásokat ellenben biztos, hogy érdemes lenne gyakorolni!

Nyitókép: Facebook/Pécsi MFC