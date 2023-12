Az orosz győzelemre készül Európa?

Nem kell hozzá mélyelemzőnek születni, bárki össze tudja rakni a képet. A Nyugat folyamatos segélyei nélkül Ukrajna menthetetlenül elbukik, ennek elkerülésére pedig valóban csupán egy lehetősége marad: tárgyalóasztalhoz ülni, és megpróbálni egy olyan békét megkötni, amely számára a lehető legkevesebb veszteséggel jár.

Ugyanakkor a NATO-nak, mint védelmi szervezetnek a tagállamok segélyezési programjait egységes, immár rendszerszinten működő védelmi stratégiára kell lecserélnie: nincs több ígéret, nincs elnyújtott, a végtelenbe tartó proxyháború. Helyette kockázatelemzés kezdődik, és annak a mérlegelése, hogy milyen fenyegetést jelent egy „győztes” Oroszország Európa számára. Illúziója senkinek nincs: a kísérletek Moszkva gazdasági és katonai erejének megtörésére kudarcba fulladtak ugyan, de a Kreml emlékezete nagyon hosszú. A kapcsolat Európa és Oroszország között olyan szinten romlott meg, hogy az ukrajnai háború lezárásával nem fog helyreállni. És ameddig Brüsszelben a ruszofób narratíva, a Kremlben pedig Putyin uralkodik, nem is fog.

Ameddig csak lehet...

A pesszimizmus immár nemcsak a közvélemény hangulatán, hanem a nyugati vezetők nyilatkozataiban is tetten érhető. Az „addig segítjük Ukrajnát, ameddig csak szükséges” közhelymondat, amely Biden elnök nevéhez fűződik, majd Brüsszel is szajkózni kezdte, és amely értelmezhetetlenségével kivívta az amerikai republikánusok haragját, Zelenszkij legutóbbi washingtoni látogatása alkalmával már nem hangzott el a közös sajtótájékoztatón. Biden helyette úgy fogalmazott: „addig támogatjuk Ukrajnát, ameddig csak lehet”. Az éles retorikai váltás nemcsak Ukrajnát, de az EU-t is mélységes aggodalommal töltötte el. Világossá vált, hogy az izraeli háború és a Kína–Tajvan-feszültség új irányt szab az USA anyagi támogatási rendszerének, az esély pedig, hogy Washington elengedi a saját maga által vívott proxyháborúját, hogy a közel-keleti helyzet eszkalációs veszélyeire összpontosítson, nagyon is valóssá vált.