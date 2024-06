Megküzdött a földönkívüliekkel, a németekkel, meghalt, mégis túlélte – nélküle kevesebb a filmipar

A piszkos tizenkettő

A piszkos tizenkettő (1967, Metro-Goldywn-Mayer/Getty Images)

Reisman őrnagy minden idők egyik legnehezebb és leglehetetlenebb akciójára toboroz, méghozzá azért, hogy a megszállt Franciaországban, egy szigorúan őrzött kastélyban likvidálják a pihenésüket élvező, magas rangú náci tiszteket. A lehetséges társak halálraítéltek, akik így úszhatják meg a kivégzést. Charles Bronson, John Cassavetes, Telly Savalas, Ernest Borgnine és George Kennedy mellett Donald Sutherland is megjelenik Robert Aldrich második világháborús mozijában,

amivel alaposan megalapozta karrierjét.

Bár egy 1967-es mozifilmről beszélünk, a téma és a megvalósítás miatt egyaránt megérdemli a figyelmet ma is, a szórakozást pedig leginkább a színészgárda garantálja.

A testrablók támadása

A testrablók inváziója (1978, United Artists/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

Jack Finney The Body Snatchers című regényét először Don Siegel vitte vászonra, 1956-ban, mégis az 1978-as feldolgozást ismerik többen, ami részben Philip Kaufman rendezői munkájának, részben a szereposztásnak köszönhető. Donald Sutherland mellett Leonard Nimoy (Star Trek), Brooke Adams, Jeff Goldblum (A légy és Jurassic Park) és Veronica Cartwright (A nyolcadik utas: a Halál) is feltűnik a történetben, melyben az űrből érkezett életforma lassan lemásolja az embereket és átveszi a helyüket, ezzel egyfelől inváziós horrorként is nagyszerűen működve,

másfelől a kommunizmus veszélyére is felhívva a figyelmet.

Igazi scifi-horror alapvetés, amit kár lenne kihagyni, persze Sutherland komorabb és nehezebb filmjei között a Ne nézz vissza! is megérdemli a figyelmet.