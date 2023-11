A szomszéd bádogereszére középiskolás koromban felkarcoltam, hogy „Le minden hatalommal”. A felirat alá odaügyetlenkedtem az anarchizmus elhíresült logóját is, az A betűt a körrel (egyesek szerint O betűvel). Legalább húsz évig ott volt a felirat az ereszen, egészen addig, amíg Gizi néni el nem adta a házát, és az új lakók ki nem cserélték az ereszt.

Fogalmam sincs, mi érinthetett meg annyira annak idején az anarchizmusban. Valószínűleg nem is tudtam, mi az, legfeljebb olvashattam róla valamit. Jól hangzott, hogy le minden hatalommal, talán ilyen egyszerű az egész. Tizenhat vagy tizenhét éves korában nem sok mindent tud az ember a hatalom természetéről. Hatalomból egyébként is sokféle van, bár az anarchizmus nyilván elsősorban az állam és az egyház hatalmát kívánta végképp eltörölni. Utóbbi egész jól sikerült anarchizmus nélkül is, legalábbis sok jel utal erre. A 19. századhoz képest mára az egyház befolyása jócskán visszaszorult, és ez még akkor is igaz, ha az ország egyik fele szerint még ma is befolyásosabb a kelleténél.