Magyar Péter kormánya Trumpnál szorulhat egy fontos ígéret megszegése miatt

A NATO vezetői jövő hónapban Ankarában találkoznak, a találkozót viszont a legjobb indulattal sem lehet kockázatmentesnek nevezni Magyarország szempontjából.

Ugyanis, miközben minden tagállam vállalta, hogy 2035-re a GDP 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítja (ebből 3,5 százalékot klasszikus katonai kiadások, másfelet egyéb biztonsági célok megvalósítására), több ország igen messze van ettől.