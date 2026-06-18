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Magyar Péter kormánya Trumpnál szorulhat egy fontos ígéret megszegése miatt

2026. június 18. 14:52

Sorba rakta a Politico, melyik ország mennyire van veszélyben. Magyarország is szégyenpadra kerülhet, nem teljesen függetlenül a kormányváltástól.

2026. június 18. 14:52
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A NATO vezetői jövő hónapban Ankarában találkoznak, a találkozót viszont a legjobb indulattal sem lehet kockázatmentesnek nevezni Magyarország szempontjából.

Ugyanis, miközben minden tagállam vállalta, hogy 2035-re a GDP 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítja (ebből 3,5 százalékot klasszikus katonai kiadások, másfelet egyéb biztonsági célok megvalósítására), több ország igen messze van ettől.

Köztük például hazánk, amelyet immár nem véd a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök közötti jó személyes viszony, hiszen Magyarországon történt közben egy kormányváltás.

Erről is szól a Politico legújabb cikke, amelyben megemlítik: a NATO-főtitkár, Mark Rutte éppen egy bizalmas értékelést készít arról, ki mennyire halad a vállalás teljesítésével.

A háttérben pedig az áll, hogy Donald Trump egyre keményebben követeli a szövetségesektől, hogy többet költsenek saját védelmükre, miközben az USA fokozatosan csökkenti európai katonai szerepvállalását, noha természetesen ott áll még az európaiak mögött.

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A jelenlegi cél egyébként még „csak” két százalék, ám Magyarország az utóbbi hónapokban éppen lecsúszik erről. A cikk szerint Magyarország a NATO egyik potenciális problémás országa lehet a következő években.

A Politico éppen ezért úgy véli, az új kormány nehéz helyzetben van,

  • az államháztartás állapota
  • a hadi kiadások növelésének ígérete és
  • az uniós fegyverkezési hitelprogram ügye miatt.

Az írás úgy folytatódik, hogy az előző kormány 16 milliárd eurónyi hitelre jelentkezett az EU közös védelmi finanszírozási programjában, ám az új magyar kabinet felülvizsgálhatja ezt, és brüsszeli források szerint az is lehet, hogy csak az összeg harmadát kérheti le.

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Ez azt jelentené, hogy kevesebb pénz jutna új fegyverekre, katonai fejlesztésekre, és emiatt természetesen lassabban nőne a magyar védelmi költségvetés.

Mindemellett ott vannak a politikai szempontok is, hiszen a cikk szerint alighanem Magyarországgal szemben is elnézőbb lenne Trump, ha még az Orbán-kormány csúszna bele hasonló hibába. Kérdés, hogy az új Magyar Péter-féle kormánnyal szemben mennyire lesz elnéző az amerikai elnök.

A cikk egyébként Magyarország esetében 4/5-ös „Trump-konfliktus kockázatot” ad – figyelemreméltó, hogy egyetlen országnak adott magasabb értékelést, Spanyolországnak (5/5), amelynek szocialista kormányát „Trump régi bokszzsákjának” is nevezi. A spanyolok ugyanis tavaly megtagadták az említett 5 százalékos cél elfogadását, pontosabban 2,2 százalékot ajánlottak fel.

Számos másik országnak van oka az aggodalmakra, noha jóval kisebb „értékelés” mellett: a britek, a szlovénok és a csehek 3, az olaszok 2 pontot kaptak a Politico „kockázati besorolása” szerint.

Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Összesen 11 komment

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tikkadt-szocske
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2026. június 18. 15:46 Szerkesztve
Ha Tiszar Pöti értene valamihez, volna egy hangyányi tartása, diplomáciai érzéke, vagy szónoki tehetsége, akkor a Fideszben is vitte volna valamire. De nincs csórónak csak egy erős pszichés defekciója és végtelen nagy bosszúvágya.
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2
0
londonbaby
•••
2026. június 18. 15:44 Szerkesztve
a LEVEGŐT is ÖSSZEFOSOD REPTEDBEN, ..ÚGY LESZEL KIBASZVA A PARLAMENTBŐL..
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1
1
londonbaby
•••
2026. június 18. 15:37 Szerkesztve
Orbán Viktor első de végzetes hibája, amit elcseszett, hogy kormányváltáskor nem baszta be az összes geci kommunista rohadt tetvet börtönbe vagy tetette meg amit ..HAZAÁRULÁSÉRT LEHETETT KAPNI !!!! . Te szaros seggű Drogos kis geci.. most egyedül lennél te rohadt ..HAZAÁRULÓ KORCS PATKÁNY !!!!!
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1
1
tikkadt-szocske
2026. június 18. 15:37
Pszichopöti MÉRT PONT EHHEZ ÉRTENE? Ő csak a " Tü letörtétek a tükrünköt, de megbosszúljuk " c. örökbecsű Open Stage nótát tudja dúdolgatni.
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