Üdvrivalgás és brüsszeli elvárások: így köszöntötték Magyar Pétert miniszterelnökként a külföldi lapok

A nyugati lapok elaléltak az új kormányfő személyétől, de azért pár kritikát is megfogalmaztak.
A nemzetközi sajtó élénk figyelemmel kísérte a magyar kormány szombati megalakulását – írja a Privátbankár. Az külföldi cikkekben a bizakodás és az elismerés dominált, ugyanakkor több helyen éles bírálat is megfogalmazódott Magyar Péter miniszterelnökkel szemben.
A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) következőképpen számolt be a változásról: „Az Orbán-rendszer összeomlik”. A német napilap szerint az elmúlt években egy szűk, a kormánnyal szorosan együttműködő kör „gátlástalanul meggazdagodott”.
A lap egy másik cikkében a miniszterelnök beiktatási beszédének azt a mondatát emelte ki, hogy „Isten hozott mindenkit egy szabad és demokratikus Magyarországon”. A Tisza Párt elnökét „Európa-párti konzervatív” politikusként jellemezték, aki nem „uralkodni”, hanem „szolgálni” kívánja az országot.
A FAZ idézte az uniós vezetők gratulációit is. Ursula von der Leyen azt írta: „Ezen az Európa-napon a szívünk Budapesten van”, és az „új kezdet reményéről” beszélt. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig „új fejezetet” köszöntött Magyarország történetében, és együttműködést ígért.
A lap emlékeztet:
Brüsszel az LMBTQ-jogok megsértése és a jogállam sérelme miatt fagyasztotta be a Magyarországnak járó uniós pénzek milliárdos nagyságrendű részét.
Magyar Péter csak reformok végrehajtásával juthat ezekhez a forrásokhoz. Emellett Brüsszel azt várja, hogy az új kormány ne blokkolja, hanem támogassa az Ukrajnának nyújtott uniós segítséget – ellentétben Orbán Viktor korábbi politikájával.
Az osztrák Die Presse egyik véleménycikkében arra biztatta az osztrák kormányt, hogy alakítson szorosabb szövetséget Magyarországgal az Európai Unión belül. Szerintük Magyar Péter miniszterelnöksége lehetőséget ad egy „széles közép-európai szövetség”, egyfajta „Visegrád plusz” létrehozására.
Ugyanakkor egy másik cikkükben élesen bírálják, hogy Magyar Péter a beiktatási beszédében nyilvánosan lemondásra szólította fel Sulyok Tamást. A lap szerint ezzel „botrányt okozott” és „közvetlenül megtámadta” az államfőt. A Die Presse értékelése szerint az új miniszterelnök „a nagy nyilvánosság előtt megalázta” Sulyok Tamást.
A brit The Guardian szerint Magyar Péter eskütételével lezárult a 16 évig tartó Orbán-korszak. Az új kormányfőt Európa-párti, jobbközép politikusként mutatják be, akinek győzelme ujjongást váltott ki Budapesten és külföldön egyaránt.
A lap emlékeztet: Orbánt és populista-nacionalista politikáját a globális jobboldal régóta példaként tekintette.
Magyar Péter beszédében egy „befogadóbb, szabadabb, humánusabb és reményteljesebb” Magyarországot ígért. A Guardian szerint sokan órákig utaztak, hogy a Kossuth téren ünnepelhessenek. A tömeg már a ceremónia alatt üdvrivalgásban tört ki, valahányszor Magyar Péter megjelent a kivetítőkön.
Nyitókép forrása: Vasvári Tamás / MTI
