Üdvrivalgás és brüsszeli elvárások: így köszöntötték Magyar Pétert miniszterelnökként a külföldi lapok

Brüsszel az LMBTQ-jogok megsértése és a jogállam sérelme miatt fagyasztotta be a Magyarországnak járó uniós pénzek milliárdos nagyságrendű részét.

Magyar Péter csak reformok végrehajtásával juthat ezekhez a forrásokhoz. Emellett Brüsszel azt várja, hogy az új kormány ne blokkolja, hanem támogassa az Ukrajnának nyújtott uniós segítséget – ellentétben Orbán Viktor korábbi politikájával.

Az osztrák Die Presse egyik véleménycikkében arra biztatta az osztrák kormányt, hogy alakítson szorosabb szövetséget Magyarországgal az Európai Unión belül. Szerintük Magyar Péter miniszterelnöksége lehetőséget ad egy „széles közép-európai szövetség”, egyfajta „Visegrád plusz” létrehozására.

Ugyanakkor egy másik cikkükben élesen bírálják, hogy Magyar Péter a beiktatási beszédében nyilvánosan lemondásra szólította fel Sulyok Tamást. A lap szerint ezzel „botrányt okozott” és „közvetlenül megtámadta” az államfőt. A Die Presse értékelése szerint az új miniszterelnök „a nagy nyilvánosság előtt megalázta” Sulyok Tamást.

A brit The Guardian szerint Magyar Péter eskütételével lezárult a 16 évig tartó Orbán-korszak. Az új kormányfőt Európa-párti, jobbközép politikusként mutatják be, akinek győzelme ujjongást váltott ki Budapesten és külföldön egyaránt.