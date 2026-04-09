Tibor Fischer leírta: Orbán győzni fog, de a baloldal fel sem fogja, hogy miért

A szerző szerint, ha most veszítene, akkor is ő lenne az egyik legjelentősebb kaliberű politikus.

„Ez a legérdekesebb Orbán kritikusainál és ellenfeleinél. Egyszerűen képtelenek szembenézni a valósággal, azzal az alapvető ténnyel, hogy ő valóban népszerű (az egyetlen magyar politikus, aki az) és nagyon jól végzi a dolgát. Makacsul ragaszkodnak ahhoz – akárcsak a laposföld-hívők –, hogy sikereit tisztességtelen eszközökkel érte el”

– szögezi le Tibor Fischer.

A szerző szerint Orbán gyakorlatilag maga ellen harcol: „Tizenhat év a hatalomban azt jelenti, hogy valószínűleg tettél olyat, ami sok választót bosszantott vagy kiábrándított. Orbán maga is elismerte, hogy voltak öngólok és hibák. A gazdaság nem áll túl jól. Végül pedig egy demokráciában a választók egyszerűen megunnak téged.”

Ficher szerint Magyar Péter kampánya teljes egészében a „Nem vagyok Orbán Viktor” szlogenre épül, bár a Tisza nagyrészt a Fidesz mintájára alakult szerinte.