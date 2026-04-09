04. 09.
csütörtök
Magyar Péter Tibor Fischer Orbán Viktor

Tibor Fischer leírta: Orbán győzni fog, de a baloldal fel sem fogja, hogy miért

2026. április 09. 15:06

A magyar származású író kijelentette: a magyar miniszterelnök továbbra is népszerű az átlagemberek körében.

2026. április 09. 15:06
Tibor Fischer a Telegraphon írt a magyar választásokról. Sarkos publicisztikájában kijelentette: természetesen előfordulhat, hogy Orbán Viktor elveszíti a választást, annak ellenére, hogy akik most Magyar Péternek szurkolnak, azok korában azt állították, hogy már nincs is Magyarországon demokrácia. 

„Az »autoriter« jelzőt gyakran használják Orbánra. Főként olyan szakértők, akik semmit sem tudnak Magyarországról, sem az »autoriter« szó jelentéséről. És mert az újságírók imádják mások házi feladatát lemásolni. Az a melléknév, amit hiába keresnek, az »sikeres«. Pontosan a siker az oka annak, hogy Orbánt annyira gyűlöli a nemzetközi baloldal” 

– írja Fischer. 

Az író, aki könyvet is írt Orbán Viktorról, a cikkben felidézi a miniszterelnök sikereit és kijelenti, hogy Magyarországon utoljára a 19. században voltak hasonló politikusok. 

A szerző szerint, ha most veszítene, akkor is ő lenne az egyik legjelentősebb kaliberű politikus. 

„Ez a legérdekesebb Orbán kritikusainál és ellenfeleinél. Egyszerűen képtelenek szembenézni a valósággal, azzal az alapvető ténnyel, hogy ő valóban népszerű (az egyetlen magyar politikus, aki az) és nagyon jól végzi a dolgát. Makacsul ragaszkodnak ahhoz – akárcsak a laposföld-hívők –, hogy sikereit tisztességtelen eszközökkel érte el” 

– szögezi le Tibor Fischer. 

A szerző szerint Orbán gyakorlatilag maga ellen harcol: „Tizenhat év a hatalomban azt jelenti, hogy valószínűleg tettél olyat, ami sok választót bosszantott vagy kiábrándított. Orbán maga is elismerte, hogy voltak öngólok és hibák. A gazdaság nem áll túl jól. Végül pedig egy demokráciában a választók egyszerűen megunnak téged.”

Ficher szerint Magyar Péter kampánya teljes egészében a „Nem vagyok Orbán Viktor” szlogenre épül, bár a Tisza nagyrészt a Fidesz mintájára alakult szerinte. 

„A Tisza győzelme vagy katasztrofális, vagy rendkívül katasztrofális következményekkel járna Magyarország számára”

 – írja a szerző, aki rámutat, hogy a Tisza listáján csupa olyan ember van, akinek valószínűleg fogalma sincs a politikáról. 

Gyakran elfeledkeznek arról, hogy Orbán 16 évet töltött az ellenzékben, ahol felépítette a szervezetet, személyesen válogatta ki a jelölteket és gondozta a tehetségeket. Ugyanezt tette a hatalomban töltött 20 éve alatt is. A munkatársaival kapcsolatban nagyon vegyes eredményeket ért el. Gondjainak nagy része a bizonytalan vagy alkalmatlan beosztottjainak tudható be. Magyarnak mindössze két éve volt a toborzásra (amikor éppen nem dobták ki éjszakai klubokból, vagy nem idegenek hálószobájában kefélt)” – írja Fischer. 

A szerző szerint a legjobb eredmény a Fidesz győzelme, azonban a pártnak muszáj lesz változtatnia a visszásságokon. 

„Magyarország számára a legjobb eredmény egy szűk többséggel kormányzó Fidesz lenne, amely gátat szabna az arroganciának és a bohóckodásnak, és kialakulna egy valóban harcias ellenzék. Szoros verseny lesz, de az az érzésem, hogy Orbánnak sikerül még egyszer győznie” 

– szögezi le Tibor Fischer. 

Nyitókép:  Facebook/ Orbán Viktor

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
angie1
2026. április 09. 19:34
Orbán jól kezeli és jó válaszokat ad a válságokra. Jövőbelátó képessége zseniális. Nem emésztik a hülyék, hogy mindig igaza lesz! Igazából olyan magas lovon ülnek a pökhendi nyugatiak és nem tudják emészteni, hogy egy kelet-európai vezetőnek több esze van náluk és nagyobb befolyással bír, mint ők mindannyian sem!
google-2
2026. április 09. 17:16
Tényleg nagy tiszteletlenség, hogy Orbán ellenfeleinek nem adatott meg a miniszterelnök zsenialitása, de az élet már csak ilyen. Magyar például jól bulizik.
tapir32
2026. április 09. 17:08
Magyar Péter hazug ígéretekkel akarja becsapni a választókat! Mást ígér és mást akar tenni!
tapir32
2026. április 09. 17:07
Magyar Petya és álszakemberei le akarták állítani Paks 2 építését. Mit fognak mondani most, hogy Leyen hatalmas stratégiai hibának nevezte az atomenergia ellenzését?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!