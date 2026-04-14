Kelemen Hunor szerint a magyar–magyar kapcsolatokban az új kormánynak is felelősséget kell vállalnia

Új korszak kezdődhet a magyar–magyar kapcsolatokban a magyarországi kormányváltás után. Kelemen Hunor szerint az új kormánynak komoly felelőssége lesz abban, hogy milyen irányt vesz a nemzetpolitika és miként alakul az együttműködés a határon túli magyar közösségekkel.
Kelemen Hunor szerint a magyar–magyar kapcsolatok alakulása elsősorban attól függ, hogy a mindenkori magyar kormány milyen nemzetpolitikát folytat, és milyen együttműködési kereteket kínál a határon túli magyar közösségek számára. Az RMDSZ elnöke a Maszol megkeresésére beszélt a kialakult helyzetről és a várható irányokról.
Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy a nemzetpolitika meghatározása mindig a magyar kormány feladata, és ebből következik az is, hogy az anyaországi és külhoni magyar közösségek közötti kapcsolatok minősége miként alakul. Mint rámutatott, ez az elmúlt harminchat évben is így volt, függetlenül attól, hogy éppen mely politikai erő volt hatalmon.
Meg kell várni, hogy az új kormány beiktatása után milyen nemzetpolitikát szeretnének. Ebben nekik van felelősségük. Az a jó, ha a magyar–magyar kapcsolat korrekt, a kölcsönös tiszteleten alapul, s figyelembe veszi a különböző helyzetben lévő, Magyarország határain kívül élő magyar közösségek érdekeit
– fogalmazott. A Maszol beszámolója szerint az RMDSZ politikusai egyetértenek abban, hogy a jelenlegi helyzet új megközelítést igényel. A kormányváltás következtében az együttműködés keretei átalakulhatnak, ezért kulcsfontosságú, hogy a felek képesek legyenek a párbeszédre és a kölcsönös tisztelet megőrzésére. Magyar Péter, a választást megnyerő Tisza Párt elnöke szintén az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Kijelentette, hogy a kampány során kialakult feszültségeket lezártnak tekinti, és a jövőben minden határon túli magyar szervezettel együtt kíván dolgozni.
Magyar miniszterelnökként minden határon túli magyar szervezettel együtt fogok működni, minden segítséget megadok a határon túli magyaroknak
– mondta. A politikus telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral is, és megállapodtak abban, hogy a tárgyalásokat személyesen folytatják Budapesten.
A kialakult helyzetet több RMDSZ-es politikus is értékelte. Tánczos Barna úgy fogalmazott, hogy elkerülhetetlen a magyar–magyar kapcsolatok újragondolása, és az új együttműködés kiépítése az új kormány és a határon túli magyarok között.
Szerinte a jelenlegi helyzet „sokismeretlenes egyenlet”, amely ugyanakkor nem megoldhatatlan.
Az erdélyi magyar közösség választási magatartására utalva Tamás Sándor kiemelte, hogy a külhoni magyarok többsége a Fidesz–KDNP-t támogatta, ugyanakkor hangsúlyozta a demokratikus döntés elfogadásának fontosságát.
A magyarországi választók nagy többsége a Tisza Pártnak és Magyar Péternek adott esélyt. Erős felhatalmazást kaptak; azt kívánjuk, hogy ezzel élve a magyar–magyar kapcsolatok továbbra is korrektek, a kölcsönös tiszteleten alapulók legyenek
– fogalmazott. Szabó Ödön a párbeszéd szerepét emelte ki, rámutatva, hogy a magyar közösség sokszínűsége ellenére egységet alkot. Véleménye szerint a politikai rendszerek sajátosságai miatt különösen fontos a realitásérzék, valamint a kompromisszumkészség megőrzése.
Nyitókép: Facebook / Kelemen Hunor