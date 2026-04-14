Kelemen Hunor szerint a magyar–magyar kapcsolatokban az új kormánynak is felelősséget kell vállalnia

Kelemen Hunor szerint a magyar–magyar kapcsolatok alakulása elsősorban attól függ, hogy a mindenkori magyar kormány milyen nemzetpolitikát folytat, és milyen együttműködési kereteket kínál a határon túli magyar közösségek számára. Az RMDSZ elnöke a Maszol megkeresésére beszélt a kialakult helyzetről és a várható irányokról.

Kelemen Hunor a nemzetpolitika felelősségéről

Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy a nemzetpolitika meghatározása mindig a magyar kormány feladata, és ebből következik az is, hogy az anyaországi és külhoni magyar közösségek közötti kapcsolatok minősége miként alakul. Mint rámutatott, ez az elmúlt harminchat évben is így volt, függetlenül attól, hogy éppen mely politikai erő volt hatalmon.