Lövészárkokon túl: az oroszok teljesítménye előtt még az ukránok is fejet hajtottak

A Euromaidan Press beszámolója szerint az orosz hadsereg a Kramatorszk környéki frontszakaszon az elmúlt hónapokban jelentősen átalakította harcmodorát. A változás egy csapatrotációt követően vált érzékelhetővé, amikor a súlyos veszteségeket elszenvedett 98. légideszant-hadosztályt a 70. gépesített lövészhadosztály váltotta fel.

A Kramatorszk és Szlovjanszk környéki térség továbbra is kiemelt célpontja az orosz támadásoknak, Moszkva ugyanis a teljes donyecki régió elfoglalására törekszik. Az ukrán fél szerint azonban az újonnan érkezett orosz egységek már egészen más módszerekkel próbálnak előrejutni.