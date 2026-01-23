Ft
harcmodor Donyeck orosz-ukrán háború ukrajna

Lövészárkokon túl: az oroszok teljesítménye előtt még az ukránok is fejet hajtottak

2026. január 23. 21:27

A Kramatorszk térségében zajló harcok kezdetén az ukrán védelem nevetett az oroszok szokatlan megoldásain. A ukrajnai front valósága azonban hamar világossá tette, hogy a rögtönzött, állandóan változó taktikák – akár lovak bevetésével is – komoly katonai tanulási folyamat részei.

2026. január 23. 21:27
null

A Euromaidan Press beszámolója szerint az orosz hadsereg a Kramatorszk környéki frontszakaszon az elmúlt hónapokban jelentősen átalakította harcmodorát. A változás egy csapatrotációt követően vált érzékelhetővé, amikor a súlyos veszteségeket elszenvedett 98. légideszant-hadosztályt a 70. gépesített lövészhadosztály váltotta fel.

A Kramatorszk és Szlovjanszk környéki térség továbbra is kiemelt célpontja az orosz támadásoknak, Moszkva ugyanis a teljes donyecki régió elfoglalására törekszik. Az ukrán fél szerint azonban az újonnan érkezett orosz egységek már egészen más módszerekkel próbálnak előrejutni.

Ukrajnában megváltozott az orosz harcmodor

Oleh Petrasiuk, a Danylo fejedelemről elnevezett 24. önálló gépesített dandár sajtótisztje szerint az ellenség működése gyökeresen eltér attól, amit korábban tapasztaltak. Elmondása alapján az orosz erők folyamatosan kísérleteznek mind a rohamtaktikák, mind a logisztikai megoldások terén.

Az ukrán tiszt hangsúlyozta, hogy az oroszok a nehéz és könnyű járművek teljes skáláját alkalmazzák, és „nem riadnak vissza a lovak használatától sem”. Petrasiuk szerint ez elsőre nevetségesnek tűnhet, valójában azonban az alkalmazkodóképesség jele.

Ez egyrészt vicces, másrészt viszont előny az ellenség számára

– fogalmazott. 

Mert valahogy megpróbálnak alkalmazkodni a modern körülményekhez. Mindent felhasználnak, ami kéznél van. Nincs egyértelműen meghatározott algoritmus, amit követnének. Hibáznak, tanulnak, újra hibáznak, megint tanulnak, majd újra cselekszenek.

Szembetűnő a különbség a régi és az új egységek között

A sajtótiszt szerint a jelenlegi helyzet éles kontrasztot mutat a korábban a térségben harcoló 98. légideszant-hadosztály tevékenységével. Akkoriban az orosz támadások elsősorban nagyszabású páncélos rohamokra épültek, jelentős technikai veszteségek árán.

A különbség a cselekedeteik között nagyon nagy

– mondta Petrasiuk. 

A 98. hadosztály nagyon aktívan hajtott végre rohamokat nagy mennyiségű páncélozott járművel. Ráadásul gyakran drága és új technikával, légideszant harcjárművekkel. Elveszítették őket, visszajöttek, újra elveszítették őket. Úgy tűnt, ez számukra nem volt kritikus.

Az ukrán fél értékelése szerint az új orosz megközelítés – bármennyire szokatlannak tűnik is – komoly kihívást jelent a védelem számára. Ukrajnában ma már nem tekintik puszta kuriózumnak az ellenség improvizatív módszereit, mivel azok mögött egyre inkább tudatos tanulási folyamat rajzolódik ki a fronton.

Nyitókép: Darya NAZAROVA / AFP

