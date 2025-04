Zelenszkij állítja, amerikai gyártású alkatrészeket tartalmazott egy Kijevben becsapódott rakéta

Az Észak-Koreából származó ballisztikus rakéta, amellyel az orosz erők csütörtökön csapást mértek Ukrajna fővárosának civil lakosságára, legalább 116 olyan alkatrészt tartalmazott, amelyeket más országokból importáltak, és ezek többségét az Egyesült Államokban gyártották – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a közösségi oldalakon tett bejegyzésében.

„Zajlik a rakétával kapcsolatos részletek feltárása, de az már most egyértelmű, hogy ez egy észak-koreai ballisztikus rakéta. Az Oroszországra gyakorolt nyomás elégtelensége lehetővé teszi számukra, hogy ilyen rakétákat és más fegyvereket szerezzenek be, és vessenek be itt, Európában. Az Észak-Koreára és szövetségeseire gyakorolt nyomás elégtelensége pedig lehetővé teszi, hogy ilyen ballisztikus rakétákat gyártsanak. A rakétában, amely megölte a kijevieket, legalább 116 olyan alkatrész volt, amelyeket külföldről szereztek be, és ezek többsége sajnos amerikai vállalatok gyártmánya” – fejtette ki az ukrán államfő.

Zelenszkij köszönetet mondott a partnereknek, akik segítenek megvédeni az ukrán életeket, akik légvédelmi rendszereket és azokhoz tartozó rakétákat szállítanak Kijevnek, valamint mindazoknak, akik fenntartják a nyomást Oroszországra és szövetségeseire az Ukrajna elleni háború miatt. Az elnök megismételte: