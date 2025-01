Mit kell tudnia egy magyarnak a német választásokról? Hat kérdés – hat válasz

Kardinális kérdés az adósságfék kérdése (amely igen szigorúan korlátozza az egyébként maximálisan hitelképes Németország eladósodását): az FDP és az AfD sziklaszilárdan betartaná, a CDU annyit lazítana rajta csak, hogy a jelenleg nulla hitelfelvételre jogosult tartományoknak is lehetővé tenné azt az évi 0,35 százalékos GDP-arányos eladósodást, amire a szövetségi költségvetésnek lehetősége van.

A költségvetést a CDU az alapjövedelem jogosultsági körének megkurtításával tenné rendbe, az FDP, az AfD és a BSW még a CDU-nál is szigorúbban venné el az alapjövedelmet azoktól, akik nem hajlandók dolgozni.

Az SPD, a Zöldek, a BSW és a Balpárt a gazdaságot nem tehermentesítenék, cserébe érdemben lazítanának az adósságféken. Erre az ő szempontjukból szükség is van, mert a baloldali pártok programja csak úgy roskadozik a szociális segélyektől: az SPD és a Zöldek is masszívan pumpálná a költségvetési pénzt a nyugdíjbiztosítóhoz, hogy az átlagnyugdíj stabilan az átlagjövedelem 48 százaléka fölött maradjon, a Balpárt 53 százalékot szeretne. A BSW 2000 euróig adómentessé tenné a nyugdíjakat, és a 30 évet ledolgozottaknak 1300, a 40 évet ledolgozottaknak 1500 eurós minimálnyugdíjat ígér; a Balpárt 1310 eurós minimálnyugdíjjal is beéri. Minden baloldali párt masszív minimálbér-emelést akar, a Zöldek klímapénzt fizetnének az alacsony jövedelműeknek a szén-dioxid-kibocsátásra kivetett adók kompenzációjául. A Balpárt és a BSW is befagyasztaná az albérletárakat (előbbi országszerte, utóbbi csak ott, ahol a leginkább drágultak), emellett a Balpárt a 3 millió euró feletti örökségekre 60 százalék örökségadót vetne ki,

és betiltaná az 500 kilométernél rövidebb repülőutakat, a magánrepülőgépeket, illetve a 60 méternél hosszabb yachtokat.

A bevándorláspolitika tekintetében kemény szigorításokat vezetne be a teljes jobboldal és a BSW: a CDU/CSU a határon fordítaná vissza az elutasított menedékkérőket, csak annak engedné meg, hogy Németországban maradjon, aki dolgozik, és mindenhová visszaküldené az elutasított menedékkérőket, ahová a német kormány eddig nem merte – Afganisztánba és Szíriába is. Az AfD azt akarja, hogy a határon őrizetbe is lehessen venni a menekülteket, a BSW pedig még menekültügyi eljárásra sem jogosítaná azokat, akik biztonságos harmadik országból érkeznek (azaz Németország bármely szomszédjától).