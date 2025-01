Kemény üzenetet kapott Brüsszel az Európai Parlamentben: „Mi lesz legközelebb? Tenyérből olvas, vagy leönti magát halvérrel?”

Schaller-Baross Ernő, a Fidesz EP-képviselője kemény szavakkal bírálta az Európai Parlament baloldali többségét, különösen Daniel Freund német zöldpárti képviselőt. Beszédében a politikus felhívta a figyelmet arra, hogy miközben az EU súlyos migrációs és gazdasági válsággal küzd és sorra buknak meg a progresszív pártok a nyugati világban, az Európai Parlamentnek látszólag továbbra is az a legfontosabb, hogy folytassa a Magyarország elleni támadásokat.

„Gyengélkedik az európai gazdaság, az európai döntéshozók nem találnak megoldást a tömeges migrációra. A német baloldali szövegségi kormány is emberek milliót engedte be Európába. Nyugat-Európában a kulturális integráció teljes hiányában a bevándorlás szétfeszíti a társadalmakat. Európa veszít a globális versenyképességéből. Ukrajnában egy szörnyű háború dúl.” – sorolta a magyar képviselő, sérelmezve, hogy mindeközben egy forrásmegjelölés nélküli cikkre hivatkozva, többek között a zöldpárti Daniel Freund képviselő is Magyarországot próbálja pellengérre állítani.

Mi lesz legközelebb? Tenyérből olvas, vagy leönti magát halvérrel?

– mondta Schaller-Baross Ernő.

„Önök azt hiszik, hogy elterelhetik az európai emberek figyelmét. De ezzel csak annyit érnek el, hogy Olaszország, Magyarország, Hollandia, az Egyesült Államok után további vereségeket fognak elszenvedni. Legközelebb Németországban, a szövetségi választásokon.” – tette hozzá.

