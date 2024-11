Öngyilkos merénylet a brazil legfelsőbb bíróságnál: evakuálták a törvényhozókat

Nyitókép forrása: Az AFP News Agency Youtube-oldala

Egy férfi robbanóanyagot hozott működésbe, amivel életét vesztette, miközben megpróbált bejutni a brazil legfelsőbb bíróság épületébe – közölték a hatóságok. Az incidens a brazil főváros politikai központját érte, evakuálásra kényszerítve a bírósági dolgozókat és a törvényhozókat – írta meg a CNN.

Ha találunk robbanóanyagokat, el kell döntenünk, hogy eltávolítjuk-e az övet, vagy ha fennáll az újabb robbanás veszélye, más intézkedéseket kell hoznunk a hatástalanításukra”

– mondta Raphael van der Broocke őrnagy.

Több robbantás is megrázta szerdán a brazil fővárost

Az első egy autóban történt reggel 7:30-kor, a Legfelsőbb Bíróság közelében, majd a gyanúsított egy második robbanást is előidézett az épület bejárata előtt – közölte Celina Leão kormányzóhelyettes. A hatóságok az esetet öngyilkos merényletként kezelik. A nyomozók szerint a támadó „magányos elkövető” volt, és az autó, amelyet használt, az ő nevére volt regisztrálva. Egy hátizsákot is találtak, amely robbanóanyagokat tartalmazhat, illetve további robbanóanyagokat is felfedeztek a környéken.

Az eset mindössze öt nappal a G20-csúcs előtt történt, amelynek egyik fontos vendége Hszi Csin-ping kínai vezető, valamint Joe Biden amerikai elnök lesz. Jorge Messias főügyész elítélte a támadást, és sürgette a szövetségi rendőrséget a robbanások gyors kivizsgálására.

Határozottan elítélem a Legfelsőbb Szövetségi Bíróság és a Képviselőház elleni támadásokat

– mondta, hangsúlyozva a béke és biztonság helyreállításának fontosságát.

