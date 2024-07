Nyitókép: MTI/EPA/DAVID MAXWELL

„Most persze majd előadják nekünk, hogy egyedi esetről van szó, ráadásul ide vezet a szabad fegyvertartás. Talán még azt is elrebegik, hogy jobban vigyázzunk egymásra, és milyen szép mellesleg, hogy Joe Biden azonnal felhívta Donald Trumpot, valamint imádkozik érte és kedves családjáért (ezeket a szövegeket a világsajtó nagy része máris szakmányban nyomja, szóval ne tekintsük túlzásnak).

Mindeközben a friss amerikai merényletkísérlet persze teljesen másról szól. Elsősorban arról, hogy amit a gyűlöletgyárban kikovácsolnak, előbb-utóbb köztulajdonba kerül. Vagy talán elhisszük, hogy az első világháborút Gavrilo Princip robbantotta ki, nem pedig a gyarmatbirodalmakat tulajdonló, gazdasági monopóliumokra törő nagyhatalmak belső meccse volt? Hogy az európai zsidóság sorsát valamilyen kései tanácskozás döntötte el, s nem állt készen a forgatókönyv már a Mein Kampfban? Hogy az oroszok akkor veszítették el Kelet-Euró­pát, amikor az utolsó katonájuk is kivonult, nem pedig már évekkel hamarabb, amikor a peresztrojkával és a glasznoszttyal a Szovjet­unió végzetes gyengeséget mutatott? Aki tényleg elhiszi, hogy Thomas Matthew Crooks voltaképpen egyszerű, buta srác, aki egyedül felelős a történtekért, alighanem segítségre szorul.

Segítsünk is azonnal: Thomas Matthew Crooks ugyanis közönséges médiatermék volt. Őt a New York Times és a többi globalista újság uszító cikkei nevelték a volt amerikai elnök ellen. Valamint a CNN aljasságban verhetetlen stúdióbeszélgetései, „kommentárjai”, amelyek kendőzetlenül arra utaltak, hogy Donald Trumpot el kell takarítani az útból. Az összes kretén humorista, celeb, sztárocska, aki hosszú éveken át kifigurázta az amerikai nemzeti eszmét, mind-mind Crooks tanítója. És persze az újbaloldali, anarchista közeg is, az abortusz jogáért sikoltozó lányok, a perverzitásukat nyilvánosan népszerűsítők, a törő-zúzó fekete aktivisták, a sok ezer kilométer távolságból Putyint gyalázó tudatlanok mindannyian a mostani gyilkossági kísérlet előkészítői.