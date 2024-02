Putyin elégedett Bidennel, hogy az amerikai elnök őrült kurafinak nevezte

„Azt mondtam, bármelyik elnökkel készek vagyunk dolgozni, de úgy vélem, számunkra, Oroszország számára Biden előnyösebb lenne. És abból ítélve, amit ő mondott rám, teljesen igazam volt, mert ez volt a megfelelő reakció arra, amit mondtam” – válaszolt Putyin mosolyogva.

Putyin hangsúlyozta: Biden nem mondhatta azt neki, hogy „Vologya ügyes vagy, köszönöm, sokat segítettél”.

„Értjük, hogy mi zajlik ott belpolitikai szempontból, és a reakció teljesen helyénvaló, ez pedig azt jelenti, hogy igazam volt” – tette hozzá az orosz államfő. Putyin felhívta a figyelmet arra is, hogy Joe Bidenről és elődjéről, Donald Trumpról tett kijelentéseit az orosz, nem pedig az amerikai hallgatóságnak szánta. „Ön orosz újságíró, s ezért is kérdezte meg, hogy ki az előnyösebb számunkra. Mint ahogy már akkor is mondtam, most is megismételhetem: Biden” – mondta Putyin.

Az amerikai elnök egy szerdai San Franciscó-i adománygyűjtő kampányrendezvényen az Egyesült Államokat szerinte fenyegető nukleáris veszélyről szólva „őrült kurafinak” (crazy S.O.B.) nevezte Putyint.

Nyitókép: A Kreml sajtószolgálata által közreadott, videófelvételről készített kép Vlagyimir Putyin orosz elnökről (j) egy Tu-160M orosz szuperszonikus hadászati nehézbombázó pilótafülkéjében 2024. február 22-én. MTI/AP/Kreml sajtószolgálata