Lemond pozíciójáról a republikánusok szenátusi frakcióvezetője

Mitch McConnell a Szenátus republikánus kisebbségének vezetője novemberben lemond tisztségéről. A befolyásos politikus, aki ebben a hónapban töltötte be 82. életévét, a szenátusban tartott beszédében jelentette be a döntést – számolt be a Hill washingtoni székhelyű híroldal.

„Az ember egyik alul értékelt tehetsége, ha tudja, mikor kell továbblépni a következő fejezet felé. Azért állok önök előtt, hogy elmondjam: ez lesz az utolsó ciklusom a Szenátus republikánus vezetőjeként” – mondta szerdán a politikus.

McConnell bejelentése sok kollégáját megdöbbentette. A szenátori pozícióját 2027-ig kitölti.

„A kollégáim által rám bízott munkát addig végzem, amíg novemberben új vezetőt választunk, és jövő januárban átengedem a kormányrudat”

– mondta.

McConnell elmondta, hogy azután kezdte átértékelni terveit, hogy a hónap elején váratlanul meghalt a sógornője.

„Amikor elveszíted egy szerettedet, különösen, ha fiatal volt, akkor a gyászt egyfajta önvizsgálat is kíséri” – mondta a politikus.

A visszavonulás nyomán kemény harc indulhat a párton belül. A Republikánus Párt konzervatív ágának az elmúlt években sok panasza volt Mitch McConnellel kapcsolatban, így ez lehetőség lehet számukra.

Josh Hawley szenátor, aki a republikánusok konzervatív ágához tartozik éppen szavazókkal találkozott, mikor meghallotta a hírt: „Jól van. Itt van az ideje” – mondta a Hill beszámolója szerint.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP