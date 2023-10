„Megijedtek Rózsa Sándortól, ilyen védekezzésel jobb ha nem is jutunk ki” – leszedték a keresztvizet a szerb válogatottról a saját szurkolóik!

Bár a szerb futball koránt sincs olyan mélyen, mint a magyar futball volt a 2000-es években, egy-egy vereség után egészen hasonló kommentekkel lehet találkozni a szerb oldalakon, mint hazánkban egy évtizeddel ezelőtt.

A szerb sasok ugyan kijutottak a legutóbbi két világbajnokságra, de európai kontinensviadalon 2000 óta nem jártak, és most is rezeg a léc:

Montenegró egy meccsel kevesebbet játszva csak két ponttal van lemaradva a szerbek mögött, akik, nem túlzás, az életükért lépnek pályára kedden Belgrádban.

Emellett az is frusztrálhatja a szerb szurkolókat, hogy az elmúlt 3 évben nem termett sok babér se a válogatottnak, se a klubcsapataiknak a magyarok ellen: 2020 októberében 1-0-ra nyertek Rossiák Belgrádban a Nemzetek Ligája B divízióban (ez egyben az önálló Szerbia első meccse is volt Magyarország ellen), a visszavágó 1-1 lett. Most pedig egy hónap leforgása alatt kétszer is, oda-vissza vereséget szenvedtek a magyar válogatottal szemben. A Ferencváros pedig majdnem napra pontosan egy éve 2-1-re nyert a Crvena Zvezda ellen az Európa-ligában, és csoportelsőként végzett, miközben a szerbek a negyedik helyen kizúgtak. A Fradi ebben az évben is megvert már egy szerb csapatot: három hete a Csukaricski távozott 3-1-es vereséggel a Groupama Arénából.

Ezekkel a kudarcokkal szemben a szerbek mindössze egy barátságos meccsen elért 1-0-ás győzelmet, valamint egy Crvena Zvezda-Ferencváros 4-1-es sikert tudnak felmutatni.

A szombati vereség azonban mintha újra előhozta volna a válogatottal szembeni kritikus hangokat: a Blic.rs nevű szerb portál cikkéhez érkezett kommentekből szemezgettünk.

„Szégyen és gyalázat, a nagymamáink jobban játszottak volna” – méltatlankodott egy szurkoló, miközben egy másik megosztotta, hogy a sportágválasztás előtt gyerekeit le akarja beszélni a futballról, hiszen „annyi szép dolog van még, például a darts, a séta, az asztalitenisz”.