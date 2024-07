Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Ebben a környezetben érdemes Orbán Viktor békekezdeményezését nézni. Ahogy a magyar kormány a józan ész és a magyar emberek elsöprő többségének támogatásával korábban a migrációt és az elhibázott brüsszeli szankciókat is elsőként és egyedüliként kritizálta, úgy most a Nyugat háborús politikájával szemben áll ki elsőként és egyedüliként. A 2022-es országgyűlési választás eredménye és a Századvég Európa Projekt több felmérése is mutatja, a miniszterelnök a békepárti álláspontnál is számíthat a magyarok elsöprő többségének támogatására, így a nyugati katonák Ukrajnába küldését a magyarok 91 százaléka ellenzi, de az európaiak 67 százaléka is. Magyarországon tehát egyértelmű és széles a békevágy.

Orbán Viktor az uniós soros magyar elnökségének kezdetét arra használta fel, hogy a háborús felek közötti tárgyalási csatornát megnyissa és közvetlen tárgyalásokon puhatolja ki azt, hogy mekkora esély kínálkozik a fegyverszünetre és a béketárgyalások megkezdésére? A kijevi út azt is hivatott volt demonstrálni, hogy az elnökséget fél évig betöltő Magyarország őszinte közvetítőként és objektív módon fogja az ukrán uniós csatlakozás ügyét kezelni. A kétoldalú kapcsolatokat eddig jellemző konfliktusos szakasz nem folytatható, innentől a konszenzus keresésére törekszenek, amire a két vezető találkozója jó alapot biztosít. A kárpátaljai magyarok jogainak biztosítása ugyanolyan fontos, mint a határátkelés gyorsítása, az autópályák és vasútvonalak fejlesztése, az ukrán háborús menekültek ellátása és oktatása, vagy az ukrán agrártermékek tranzitja.

A magyar miniszterelnök folytatja a békét szolgáló utakat, amivel a nyugati tömbön és különösen az EU-n belül demonstrálja azt, hogy igenis van alternatíva a háborúpárti politikával szemben és igenis lehet a háborúba sodródásul szemben érdemi lépéseket tenni. Ahogy a tömeges illegális migráció és az elhibázott szankciós politika kritikájánál, úgy a béke kérdésénél is érvényes az, hogy a »magyaroknak nem igaza van, hanem igaza lesz«!”