Ez lenne a szólásszabadság? Most derül ki, börtönbe lehet-e zárni valakit Európában, ha idéz a Bibliából

Csütörtökön újrakezdődik a történelmi jelentőségű Biblia-per Finnországban: az ország volt belügyminisztere, Päivi Räsänen áll ismét bíróság elé, a vád pedig közel kétezer éve elképzelhetetlen ezen a kontinensen: a kereszténydemokrata politikus idézte a Bibliát. Az ügy idestova négy éve kezdődött, az X közösségi oldalon (leánykori nevén Twitter) közzétett bejegyzéssel:

Räsänen egy, a finn evangélikus egyházon belül zajló vitához hozzászólva Szent Pál apostolt idézte.

A kritikusok közé tartozott, akik kérdőre vonták az északi ország protestáns felekezetének vezetőit, amiért látványos támogatást nyújtottak az LMBTQ-lobbi által szervezett legnagyobb helyi rendezvényhez, a Helsinki Pride-hoz. Szent Pál pedig – ahogy a Biblia általában véve is, ebből fakadóan pedig a keresztyén szexuáletika – határozott álláspontot képvisel az ügyben.

Határozott álláspontra helyezkedett ugyanakkor Finnország főügyésze is, aki 2020-ban emelt vádat a kereszténydemokrata politikus ellen. A vád megalapozásához felhasználta Räsänen egy 2004-ben közreadott írását és egy 2018-ban adásba került műsorban elhangzott kommentárját is, amelyben szintén a hagyományos családmodell mellett érvelt. Az államügyészség szerint mindez már elegendő volt ahhoz, hogy kimerítse a tényállást, miszerint a keresztény családanya (aki 2004 és 2015 között a finn kereszténydemokrata párt elnöki tisztségét is betöltötte, később pedig frakciószóvivője volt, idén áprilisban pedig újra parlamenti képviselővé választottak) „megsértette a meleg közösség tagjainak méltóságát”. Az ügyészi érvelés azért faramuci, mert Räsänen egyetlen citált megnyilatkozásában (és más nyilvános megszólalásaiban) sem mondott egyetlen betűvel sem többet, mint amit a Szentírás, annak nyomán pedig a kereszténység tanít. Azaz,

a finnországi per közvetlenül arról szól, hogy el lehet-e ítélni valakit keresztény hite megvallása miatt, börtönbe zárható-e az, aki a Biblia bizonyos szakaszait nyilvánosan idézi.

Ha az ügyész érvelése bizonyul a bíróság szemében jogosnak, az ország korábbi belügyminisztere két évnyi börtönbüntetésre számíthat – pusztán azért, mert idézte a Bibliát. Räsänennel egyidejűleg egyébként vádat emeltek Juhana Pohjola lutheránus püspök ellen is: az ő „bűne” az ügyészség szerint az, hogy 2004-ben publikálta Räsänen írását, amely (szintén a Bibliát, közelebbről a Teremtés Könyvét idézve) arról szólt, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Ez a megállapítás (mármint, hogy az emberek férfiak vagy nők) egyébként a tudományos konszenzus része is egyben.

Demokráciában élnek-e még a finnek?

„Perem a vallásszabadság próbája lesz” – nyilatkozott Räsänen az első fokú eljárást megelőzően az ADF International nevű keresztény szervezetnek, hozzátéve:

Bízom abban, hogy még mindig demokráciában élünk, és az alkotmányunk, illetve az aláírt nemzetközi egyezmények biztosítják a szólás- és vallásszabadságot”.

„Ha elítélnek, az egyenlő lenne a cenzúrával” – jelentette ki az orvos végzettségű, ötgyermekes politikus, aki 2011-től 2015-ig állt a finn belügyi tárca élén, hozzátéve azonban, hogy ha győztesen kerül ki a perből, az fontos lépés a szólás- és vallásszabadság szempontjából nem pusztán Finnország, hanem Európa és más országok számára is, amelyekben szintén óriási nyomás nehezedik az LMBTQ-lobbi részéről a keresztény felekezetekre.

„Sajnálatos, hogy az LMBTQ-ideológiát az egyház kritikátlanul támogatja” – nyilatkozta korábban egy magyar keresztény lapnak ügyével kapcsolatban Päivi Räsänen. Hangsúlyozta: „Az LMBTQ-aktivisták célja, hogy elhallgattassák azokat a hangokat, melyek azon alapulnak, hogy biológiailag két nem létezik és a házasság férj és feleség egysége.

A két nemen alapuló rend lebontása különösen ártalmas a gyerekekre nézve.

Mindig hangsúlyoztam, hogy a homoszexuálisok és más nemi kisebbségek emberi jogai és méltóságuk tiszteletben tartandóak és védendőek. Azonban a Biblia egyértelműen kijelenti, hogy a házasság férj és feleség egysége, és a homoszexualitás Isten akarata ellen van.”

Nemzetközi kiállás, élén a magyarokkal

A Räsänen-Pohjola-per jelentős nemzetközi visszhangot váltott ki, s bár a fősodratú sajtó jellemzően nem számolt be róla, a konzervatív és keresztény portálok Amerikától Ausztráliáig foglalkoztak az üggyel. Ezzel párhuzamosan fokozódott a nyomás a finn igazságszolgáltatáson: számos ismert és még több hétköznapi keresztény polgár követelte, hogy ejtsék az abszurd ügyet és mentsék fel a vádlottakat. A CitizenGO nemzetközi keresztény-konzervatív értékvédő szervezet petíciójához több mint 350 ezren csatlakoztak, egy amerikai keresztény csoport által gyűjtött támogató aláírásokat pedig Andrew Brunson lelkész, a hite miatt korábban Törökországban bebörtönzött misszionárius adta át Räsänenéknek Helsinkiben, ahol a magyar keresztényeket a CGO munkatársa, Faragó Renáta képviselte személyesen. Eközben Európa-szerte kisebb nagyobb szimpátiatüntetések zajlottak a finn nagykövetségek előtt.

Ezek közül a legnagyobbra Budapesten került sor: a magyarországi finn külképviselet előtt több ezren biztosították támogatásukról északi hittestvéreiket és imádkoztak értük békés demonstráció keretében.

Nem akarjuk, hogy egy ügyész mondja meg, mit idézhetünk a Bibliából és mit nem” – mondta akkor a Mandinernek az esemény egyik főszervezője, Kulifai Sára,

aki úgy látja, ebben a perben tulajdonképpen a Biblia egyes passzusai kerültek vád alá. A budapesti demonstráción minden keresztény felekezet képviseltette magát, igazi ökumenikus kiállássá nemesedett a szimpátiatüntetés. Az egyik felszólaló, Márkus Tamás református lelkész lapunknak nyilatkozva azt hangsúlyozta, „lelkiismereti ügy kiállnunk az igazság mellett”, miközben Finnországban éppen egy családanya mutatja meg, mit jelent valójában mártírnak, azaz tanúnak lenni, és a meghurcolás ellenére is kiállni a bibliai igazság mellett.