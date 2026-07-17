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hegyvidéki önkormányzat építésügyi és közlekedési minisztérium erzsébet kilátó

Azonnali felújítást igényel az Erzsébet kilátó, figyelmeztet a kutyapárti önkormányzat, és segítséget kér

2026. július 17. 06:40

Mégpedig Magyar Pétertől és Vitézy Dávidtól, legalábbis a kiadott közlemény szerint. Az épület életveszélyes állapotban van.

2026. július 17. 06:40
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„Az Erzsébet kilátó szerkezetén egy már száz éve fennálló statikai hibát találtak azonosítottak be a szakértők, melyet az 50′-es években ráhelyezett, majd leszerelt vörös csillag csak súlyosbított. Jelenleg az épület életveszélyes és azonnali felújítást igényel” – figyelmeztet közleményében a Hegyvidéki Önkormányzat. 

Hozzáteszik: a szükséges felújítás költsége milliárdos tétel, amit a XII. kerület nem tud kigazdálkodni, erről

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tájékoztatták az illetékes parlamenti képviselőt, aki ebben az esetben maga a miniszterelnök, Magyar Péter, továbbá az Építésügyi és Közlekedési Minisztériumt, s állami segítséget kérnek.

A kutyapárti Kovács Gergely által vezetett városrész közleménye szerint az eredeti terveken még szerepelt tető, de végül ez nem valósult meg, sajnos ez jelentősen hozzájárult a későbbi vizesedési problémákhoz.

Így folytatják: „Már 1923-ban észlelték, hogy beázások vannak, melyek a szerkezet károsodását okozzák. 1950-es években egy vas vörös csillag került az épület tetejére, amely statikailag tovább rontotta az épület állapotát. Az 1970-es évekre dokumentált volt a statikai probléma hosszú távú hatása, valamint a beázások. Emiatt 1981 és 1992 között a kilátó nem volt látogatható. 2005-ben megvalósult egy rekonstrukció, ám a már korábban megállapított probléma, ami főként a felső két szintet érinti nem került kijavításra, főleg esztétikai és a díszkivilágítást érintő munkák lettek elvégezve.”

A mostanra elkészült szakvéleményt a felső két szint elbontását, majd szakszerű vízzár visszaépítését javasolja. „Ez a folyamat (beleértve a hosszú tervezői munkát) több évet venne igénybe, – műemléki szakemberek és restaurátorok bevonásával- és becslések szerint több milliárd forint forrást igényel” – így a közlemény.

nyitóképen a kilátó 1954-ben, tetején a vörös csillaggal, forrás: Fortepan / Baráth Endre

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Összesen 16 komment

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auditorium
2026. július 17. 10:51
Eltűnt a kommentem, demokratikusan.
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auditorium
2026. július 17. 10:51
Nincs rá "piz", mert elverte az egyik leggazdagabb kerület kétfarkúja. A fideszes polgármestert sikerült leváltani, miután boldog-boldogtalan itt vett házat, villát, elegáns lakást az ország minden tájáról, külföldieket is beleértve. Ők a 2farkúra szavaztak, már csakazértis. A Pisai ferdetornyot is hatalmas költséggel tudták megmenteni. Addig is nem árt bekeriteni az Erzsébet kilátót és hatalmas TÁBLÁKON kiirni: "Vigyázat omlás veszély. Tilos megközeliteni." Akkor a felelősséget elháritja a mostani kerületi vezetés.
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Karvaly
2026. július 17. 09:37
Nocsak. A leggazdagabb kerület nem tudja fenntartani a saját épületeit? Akkor a zalalövői önkormányzat is jöhet tartani a markát, ha valamelyik épületéről hull a vakolat? Egyébként meg ja, tízmilliárdból teljes Hatvanpusztát felépítették, ami bő hatezer négyzetméter, itt meg húsz négyzetméterre kérnek milliárdokat. Kell a pénz a bírság kifizetésére, mi?
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0
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nyafika
2026. július 17. 08:26
kissakissa 2026. július 17. 08:24 - Megjött a kretén TiSzar szektás... IQ semmi, de most legalább ezt is tudjuk.
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3
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