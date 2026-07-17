Azonnali felújítást igényel az Erzsébet kilátó, figyelmeztet a kutyapárti önkormányzat, és segítséget kér

A kutyapárti Kovács Gergely által vezetett városrész közleménye szerint az eredeti terveken még szerepelt tető, de végül ez nem valósult meg, sajnos ez jelentősen hozzájárult a későbbi vizesedési problémákhoz.

Így folytatják: „Már 1923-ban észlelték, hogy beázások vannak, melyek a szerkezet károsodását okozzák. 1950-es években egy vas vörös csillag került az épület tetejére, amely statikailag tovább rontotta az épület állapotát. Az 1970-es évekre dokumentált volt a statikai probléma hosszú távú hatása, valamint a beázások. Emiatt 1981 és 1992 között a kilátó nem volt látogatható. 2005-ben megvalósult egy rekonstrukció, ám a már korábban megállapított probléma, ami főként a felső két szintet érinti nem került kijavításra, főleg esztétikai és a díszkivilágítást érintő munkák lettek elvégezve.”

A mostanra elkészült szakvéleményt a felső két szint elbontását, majd szakszerű vízzár visszaépítését javasolja. „Ez a folyamat (beleértve a hosszú tervezői munkát) több évet venne igénybe, – műemléki szakemberek és restaurátorok bevonásával- és becslések szerint több milliárd forint forrást igényel” – így a közlemény.