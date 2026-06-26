Közösségimédia-használatról és online kommunikációról szóló iránymutatást adnak az orvosoknak

Hegedűs Zsolt kiemelte az állásfoglalás preambulumában leírtakat, miszerint az orvos közösségi médiában és az állásfoglalás hatálya alá tartozó nyilvános online kommunikációban tanúsított magatartása – függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségében jár el – nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat, a titoktartási kötelezettséget, mások emberi méltóságát, valamint az egészségügyi ellátórendszerbe és az orvosi hivatásrendbe vetett közbizalmat.
Szakmai minőségben vagy egészségügyi tárgyban tett közléseinek különösen meg kell felelniük a szakmai hitelesség, a tudományos megalapozottság, a pontosság, a tárgyilagosság és a betegbiztonság követelményeinek. Az etikai kötelezettségek a digitális térben is teljeskörűen érvényesek; az információközlés sajátos módja nem mentesíti az orvost a szakmai és etikai felelősség alól.
(MTI)