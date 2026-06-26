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magyar orvosi kamara kommunikáció állásfoglalás

Közösségimédia-használatról és online kommunikációról szóló iránymutatást adnak az orvosoknak

2026. június 26. 13:04

Az állásfoglalás egyelőre nem képezi a hivatalos Etikai Kódex részét.

2026. június 26. 13:04
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A közösségimédia-használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tettek közzé orvosok számára – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pénteken a Facebook-oldalán. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása – ami a MOK honlapján olvasható – azzal a szándékkal született, hogy iránymutatást nyújtson az orvostársadalom számára a közösségimédia-használat és az online kommunikáció egyre összetettebb világában. 

Mint írták, a digitális tér a mindennapjaink és a társadalmi élet egyik legfontosabb színterévé vált, amely a kapcsolódási és tájékoztatási lehetőségek mellett felelősséget is ró a gyógyítókra. Megjegyzik, hogy az állásfoglalás egyelőre nem képezi a hivatalos Etikai Kódex részét, azonban közzétételével szakmai-etikai diskurzust kívánnak indítani. Elsődleges céljuk annak közös átgondolása, hogy az orvosi hivatás egyetemes, időtálló etikai alapelvei miként ültethetők át és tarthatók fenn a virtuális valóságban.

A MOK közleménye hangsúlyozza: a cél, hogy az etikai jogkörök kamarához történő visszakerülését követően egy olyan kiforrott, a gyakorlatban jól alkalmazható, és a hivatás tisztaságát maradéktalanul őrző szabályozás válhasson az orvosetikai kódex szerves részévé, amelyet a szakma közösen és konszenzussal formált meg.

Hegedűs Zsolt kiemelte az állásfoglalás preambulumában leírtakat, miszerint az orvos közösségi médiában és az állásfoglalás hatálya alá tartozó nyilvános online kommunikációban tanúsított magatartása – függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségében jár el – nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat, a titoktartási kötelezettséget, mások emberi méltóságát, valamint az egészségügyi ellátórendszerbe és az orvosi hivatásrendbe vetett közbizalmat. 

Szakmai minőségben vagy egészségügyi tárgyban tett közléseinek különösen meg kell felelniük a szakmai hitelesség, a tudományos megalapozottság, a pontosság, a tárgyilagosság és a betegbiztonság követelményeinek. Az etikai kötelezettségek a digitális térben is teljeskörűen érvényesek; az információközlés sajátos módja nem mentesíti az orvost a szakmai és etikai felelősség alól.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

Összesen 14 komment

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Sorrend:
paloma
2026. június 26. 13:58
Hurrá! Várólisták megoldva, ez a mi Fred Asterünk nagyon hamar rájött , hogy az orvosok rosszul használják a közösségi médiát,netántán műtés helyett smseznek, vagy azért ezt nem merte beírni az iránymutatásába. Felháborító, hogy ebben a szedett -vedett kormányban senki nem ért ahhoz amiért odaültették! Köszöhetően a büdös szájú tiszásoknak!
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0
0
salátás
2026. június 26. 13:52
már azt is megmondanák, hogy mit írkálhat a fészbúkra :DDDDDDDDDDDD tessék tapsolni tiszások! még mielőtt jönne a fogyatékos érv: aki elvégezte az orvosit, ölég valószínű, hogy tudja ,hogy illik ott viselkedni
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2
0
Ekrü123
2026. június 26. 13:52
" iránymutatást nyújtson az orvostársadalom számára a közösségimédia-használat és az online kommunikáció egyre összetettebb világában. "- Ezek olyan hülyének nézik az orvosokat, akik képtelenek a saját közösségi médiájuk használatára? Vagy csak attól félnek, hogy majd egy-két orvos el kezd beszélni arról, hogy az egészségügyben nem fog történni semmi?
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1
0
Oahu
2026. június 26. 13:49
Sztálinizmus!
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1
0
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