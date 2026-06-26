Közösségimédia-használatról és online kommunikációról szóló iránymutatást adnak az orvosoknak

A közösségimédia-használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tettek közzé orvosok számára – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pénteken a Facebook-oldalán. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása – ami a MOK honlapján olvasható – azzal a szándékkal született, hogy iránymutatást nyújtson az orvostársadalom számára a közösségimédia-használat és az online kommunikáció egyre összetettebb világában.

Mint írták, a digitális tér a mindennapjaink és a társadalmi élet egyik legfontosabb színterévé vált, amely a kapcsolódási és tájékoztatási lehetőségek mellett felelősséget is ró a gyógyítókra. Megjegyzik, hogy az állásfoglalás egyelőre nem képezi a hivatalos Etikai Kódex részét, azonban közzétételével szakmai-etikai diskurzust kívánnak indítani. Elsődleges céljuk annak közös átgondolása, hogy az orvosi hivatás egyetemes, időtálló etikai alapelvei miként ültethetők át és tarthatók fenn a virtuális valóságban.