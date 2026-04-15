04. 15.
szerda
sulyok tamás tisza párt mi hazánk mozgalom facebook Magyar Péter

A Mi Hazánk Mozgalom óvást jelentett be a választások eredményével kapcsolatban

2026. április 15. 14:06

Azért indítják el az eljárást, hogy fellépjenek a Facebook közösségi platform mögött álló Meta ellen, amely akadályozta a Mi Hazánk kampányolását.

A nap folyamán óvást jelentett be a vasárnapi országgyűlési választás eredményével kapcsolatban a Mi Hazánk Mozgalom – közölte a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel a Sándor-palotában szerdán folytatott egyeztetésről távozva újságírókkal Toroczkai László, az ellenzéki párt elnöke.

Közölte: most választási kifogást nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a hivatalos végeredmény kihirdetésekor pedig meg fogják fellebbezni azt.

Nem vonjuk természetesen kétségbe, hogy a Tisza Párt megnyerte ezt a választást, és hogy a következő miniszterelnök Magyar Péter lesz – fogalmazott. Mint mondta, azért indítják el az eljárást, hogy fellépjenek a Facebook közösségi platform mögött álló Meta ellen, amely akadályozta a Mi Hazánk kampányolását.

(MTI)

Nyitókép: Földházi Árpád

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2026. április 15. 16:30
romanoknal ennel kevesebbert ervenytelenitettek... meglatjuk mit mond az Alkotmanybirosag
renoman
2026. április 15. 15:55
5%-os Laci táltos, eltakarodhatnál az anyádpicsájába! Második választás amin épphogy elérted a parlamenti küszöböt, semmilyen hatással nem vagy a magyar politikai életre. Semmit hajtó balfasz!
Magyarorszag-elveszett
2026. április 15. 15:51
Baxhatod Torockó te is a tisza malmára hajtottad a vizet. Ép eszű jobboldali párt vezetője nem kampányol olyan plakátokkal, hogy mindent elloptak. Te is csak az orrodig látsz, és mikor jön a baj abban bízol amiben semmi értelme. Én úgy gondolom, te is benne vagy ebben nyakig, hogy a kommunisták megint a nyakunkon vannak.
coyote-0
2026. április 15. 15:02
A Meta szabályzata tiltja a politikai hirdetéseket is aztán ennek ellenére Magyar Péter The Man offical naponta több tucat politikai hirdetése jelent meg pl. nálam is, annak ellenére, hogy tiltottam.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!