A Tisza jelöltje hazudik, mint a vízfolyás: váltig tagadta, hogy valaha a Mi Hazánk embere volt, de pechjére a fényképezőgépet már régen feltalálták

Bár ma már tagadja, alig 3 éve, 2023-ban még a Mi Hazánk kisteleki alapítói között ült Bárkányi Bence, a Csongrád-Csanád 03. számú választókerület tiszás jelöltje – írta a cs3.hu.

A portál felhívta arra a figyelmet, hogy a jelölt már nem először keveri magát kellemetlen helyzetbe azzal, hogy takargatni próbálja a múltját. Legutóbb épp a Cs3.hu kamerájába mondta azt, hogy semmi köze nincs, és nem is volt a Mi Hazánk Mozgalomhoz. Sőt, azt is hozzátette, hogy soha nem járt még Mi Hazánk irodában sem.