A Tisza jelöltje hazudik, mint a vízfolyás: váltig tagadta, hogy valaha a Mi Hazánk embere volt, de pechjére a fényképezőgépet már régen feltalálták
2026. március 29. 09:06
Bárkányi Bence bár tagadja, hogy bármi köze lett volna a párthoz, fotó bizonyítja, hogy már a kisteleki Mi Hazánk-szervezet alapításakor jelen volt.
2026. március 29. 09:06
3 p
11
1
36
Mentés
Bár ma már tagadja, alig 3 éve, 2023-ban még a Mi Hazánk kisteleki alapítói között ült Bárkányi Bence, a Csongrád-Csanád 03. számú választókerület tiszás jelöltje – írta a cs3.hu.
A portál felhívta arra a figyelmet, hogy a jelölt már nem először keveri magát kellemetlen helyzetbe azzal, hogy takargatni próbálja a múltját. Legutóbb épp a Cs3.hu kamerájába mondta azt, hogy semmi köze nincs, és nem is volt a Mi Hazánk Mozgalomhoz. Sőt, azt is hozzátette, hogy soha nem járt még Mi Hazánk irodában sem.
Azonban a tények a következők, Kisteleken még 2023-ban alapították meg a Mi Hazánk helyi szervezetét, amit egy irodaavatóval is „megkoronáztak”. Az ünnepségen pedig Bárkányi Bence is feltűnt, sőt, bent ült az irodában az alapítókkal együtt.
Készült is olyan fotó, amin Bárkányi épp aláír, mellette pedig az alapító okirat látható
– hívta fel a figyelmet a csongrád-csanádi hírportál.
De vannak olyanok is, akik úgy emlékeznek Bárkányira, mint alapítóra. Sőt, még azt is állítják, hogy előtte még a Fidesz szavazatszámlálója is volt:
Igazi pártszédelgő
A Cs3 azt is ismertette, hogy Bárkányi a Mi Hazánkot követően a Momentum irányába kezdett nyitni, ahol kapcsolatba került Borsik Viktorral, a párt akkori ifjúsági vezetőjével. A politikai folyamatok végül oda vezettek, hogy a Momentum „behódolt” a Tiszának és – a pártok közötti alkuk eredményeként – Bárkányi Bence a Tisza Párt jelöltjeként kapott indulási lehetőséget – írta a lap.
A Tisza Párt gazdasági tanácsadója, a Shell korábbi globális alelnöke legutóbbi nyilatkozataival akaratlanul is hitelesítette azokat a korábban kiszivárgott dokumentumokat, amelyeket a párt eddig „propagandának” nevezett.