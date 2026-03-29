Ft
Ft
14°C
6°C
Ft
Ft
14°C
6°C
03. 29.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 29.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
mi hazánk mozgalom bárkányi bence Magyar Péter momentum jelölt választás

A Tisza jelöltje hazudik, mint a vízfolyás: váltig tagadta, hogy valaha a Mi Hazánk embere volt, de pechjére a fényképezőgépet már régen feltalálták

2026. március 29. 09:06

Bárkányi Bence bár tagadja, hogy bármi köze lett volna a párthoz, fotó bizonyítja, hogy már a kisteleki Mi Hazánk-szervezet alapításakor jelen volt.

2026. március 29. 09:06
Bár ma már tagadja, alig 3 éve, 2023-ban még a Mi Hazánk kisteleki alapítói között ült Bárkányi Bence, a Csongrád-Csanád 03. számú választókerület tiszás jelöltje – írta a cs3.hu.

A portál felhívta arra a figyelmet, hogy a jelölt már nem először keveri magát kellemetlen helyzetbe azzal, hogy takargatni próbálja a múltját. Legutóbb épp a Cs3.hu kamerájába mondta azt, hogy semmi köze nincs, és nem is volt a Mi Hazánk Mozgalomhoz. Sőt, azt is hozzátette, hogy soha nem járt még Mi Hazánk irodában sem.

Azonban a tények a következők, Kisteleken még 2023-ban alapították meg a Mi Hazánk helyi szervezetét, amit egy irodaavatóval is „megkoronáztak”. Az ünnepségen pedig Bárkányi Bence is feltűnt, sőt, bent ült az irodában az alapítókkal együtt. 

Készült is olyan fotó, amin Bárkányi épp aláír, mellette pedig az alapító okirat látható

– hívta fel a figyelmet a csongrád-csanádi hírportál.

De vannak olyanok is, akik úgy emlékeznek Bárkányira, mint alapítóra. Sőt, még azt is állítják, hogy előtte még a Fidesz szavazatszámlálója is volt:

Forrás: Facebook

Igazi pártszédelgő

A Cs3 azt is ismertette, hogy Bárkányi a Mi Hazánkot követően a Momentum irányába kezdett nyitni, ahol kapcsolatba került Borsik Viktorral, a párt akkori ifjúsági vezetőjével. A politikai folyamatok végül oda vezettek, hogy a Momentum „behódolt” a Tiszának és – a pártok közötti alkuk eredményeként – Bárkányi Bence a Tisza Párt jelöltjeként kapott indulási lehetőséget – írta a lap.

Nyitókép: Bárkányi Bence Facebook-oldala

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Amerigo
2026. március 29. 11:45
A kanmajom nagyreményű képviselőjelöltjei általában kirostált emberek, akik máshol már nem voltak elég jók. Ezekkel akar a manus rendszerváltást?
Válasz erre
0
0
konzekvencia
2026. március 29. 11:38
@szilvarozsa "Toroczkai már a nevében is hazudik. Tótnak hívják." És ? Pécsen az egyik dk-s jelöltet meg auth istvánnak hívják. :-) Szerintem a rajongói közül sokakat meg mazoh istvánnak hívnak :-)
Válasz erre
1
0
konzekvencia
2026. március 29. 11:15
@nemugatolmerkapol "Toroczkai úr Szegedi Csanád és Jakab Péter párttársa volt." És ? Toroczkai megmaradt a politikai orientációjánál. Sőt, a jobbikból is pont ezért lépett le, mert nem akart átállni, ahogy azt jakabék tették. Ez a kis kukac viszont láthatóan csak kerülni akar valahová, tök mindegy hogy hová, csak valahol legyen egy kis "könnyű" munkája jó pénzért. (Legalábbis azt hiszi hogy könnyű.)
Válasz erre
0
1
scorpicores
2026. március 29. 11:13
Tipikus megélhetési tisza poltikus...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!