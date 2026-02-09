Zelenszkijnek érdeke elveszíteni ezt a háborút | REAKCIÓ Deák Dániellel és Dopemannel (VIDEÓ)

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Eddig nem tapasztalt tényezőn is múlhat majd, hogy hányan mennek el szavazni április 12-én.
Fideszes győzelem Balmazújvárosban – hát mégsincs kormányváltó hangulat? Hogyan buktatta le magát saját vagyonnyilatkozatával Magyar Péter? Miért erőlteti Brüsszel Ukrajna minden áron való támogatását, a háború folytatását? Itt az új Reakció Kacsoh Dániellel és vendégeivel: Deák Dániellel, valamint Pityinger Lászlóval – vagyis Dopemannel.
Ha április 12-én minden ellenzéki körzetben csak annyi szavazattal nyer a Fidesz-jelölt, amennyivel most Balmazújvárosban, akkor nem kétharmaddal, hanem négyötöddel hozzák a kormánypártok a választást – mondta a Reakcióban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki a szombati eredmények alapján azt is kifejtette,
mennyire valós a Tisza Párt narratívája, miszerint kormányváltó hangulat van Magyarországon.
A Magyar Péter-féle „jelenséget” és a Tisza nyilvánvalóan kamu, szombaton bejelentett programját Pityinger László „hatalmas hack”-nek nevezte, és kifejtette azt is:
tartja-e még azt a véleményét, hogy Magyar Péter el sem indul a választáson.
Kacsoh Dániel kérdésére Deák Dániel részletezte, miért gondolja úgy, hogy mára a globalista–lokalista felosztás határozza meg leginkább a politikai erőviszonyokat – és hogy miért ebben érhető tetten a Fidesz és a Tisza Párt közötti különbség is.
Kapcsolódó vélemény
Márki-Zay Péter is besegített a kampányba. Ami nem baj, hozta is a formáját, ő már országos szinten is bemutatta, hogyan kell hatalmasat bukni.
A Reakcióban részletekbe menően elemezték, vajon mit tenne a Tisza, ha hatalomra kerülne, és mennyiben tükrözné az a jelenlegi ígéreteiket. Mindezt Deák Dániel „a megtévesztés taktikájának” nevezte, amelyhez hasonlót már láthattunk korábban a bukott Mári-Zay Péternél is.
A beszélgetésben előkerült sok más mellett az is, hogy mi van „ledealelve” az Európai Néppárt és a Tisza között – például Ukrajna ügye –, és
miért nem véletlen az, hogy Manfred Weber és más brüsszeliták Magyar Péter hatalomra kerülését támogatják minden erejükkel.
Az Ukrajnában zajló háborúval kapcsolatban is fontos megállapítást tesznek a beszélgető felek: így például azt, hogy a Joe Biden-féle adminisztráció bele akarta rángatni Európát a háborúba – aztán jött Donald Trump, és Brüsszel ezt a változást már „nem tudta lekövetni”.
Hogy Volodimir Zelenszkijnek miért áll inkább érdekében a háború elvesztése, mint egy békeszerződés aláírása,
hogy lesz-e amerikai–orosz alku Brüsszel feje fölött, miért jó, hogy Orbán Viktor jó diplomáciai kapcsolatot ápol a világ vezető hatalmaival, illetve hogy van-e okunk félni a szétesőben lévő, ám állig felfegyverzett ukrán hadseregtől – az kiderül a Reakció legújabb részéből!
