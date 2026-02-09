A Süsü, a sárkányból tudjuk, hogy „Január, február, itt a nyár." Orbán Viktortól meg azt, hogy „Fidesz győzelem Balmazújvárosban. Jön a tavasz…” A kettő nagyon is összefügg, mert a tegnapi időközi önkormányzati választáson az is eldőlt, hogy

Balmazújvárosban megszűnik a patthelyzet, többségbe kerültek a kormánypárti képviselők,

ami nemcsak az eddig tömény ellenzéki választókörzetnek, hanem az egész városnak azt jelenti, hogy eljön a nyár, fejlődésnek indulhat a település. És bár a Tisza nem indult hivatalosan, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület jelöltje, Molnár Péter mögött lényegében a teljes Tisza-tábor felsorakozott. Az 50 százalék feletti részvétel mellett nyert mandátumot Nagy Zoltán, aki a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Így a 6-6-os felállás helyet 5-7-es összetétel jött létre, vagyis minden fontos kérdést a Fidesz akarata szerint lehet eldönteni.