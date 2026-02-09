Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
mráz ágoston sámuel balmazújváros brüsszel fidesz magyar orbán viktor

Feszültség a Tiszában a balmazújvárosi bukás miatt – a közvéleménykutatók átverik őket, mondják

2026. február 09. 15:07

Márki-Zay Péter is besegített a kampányba. Ami nem baj, hozta is a formáját, ő már országos szinten is bemutatta, hogyan kell hatalmasat bukni. 

Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

A Süsü, a sárkányból tudjuk, hogy „Január, február, itt a nyár." Orbán Viktortól meg azt, hogy „Fidesz győzelem Balmazújvárosban. Jön a tavasz…” A kettő nagyon is összefügg, mert a tegnapi időközi önkormányzati választáson az is eldőlt, hogy

Balmazújvárosban megszűnik a patthelyzet, többségbe kerültek a kormánypárti képviselők,

ami nemcsak az eddig tömény ellenzéki választókörzetnek, hanem az egész városnak azt jelenti, hogy eljön a nyár, fejlődésnek indulhat a település. És bár a Tisza nem indult hivatalosan, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület jelöltje, Molnár Péter mögött lényegében a teljes Tisza-tábor felsorakozott. Az 50 százalék feletti részvétel mellett nyert mandátumot Nagy Zoltán, aki a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Így a 6-6-os felállás helyet 5-7-es összetétel jött létre, vagyis minden fontos kérdést a Fidesz akarata szerint lehet eldönteni. 

Nem fordulhat többé elő, hogy a magukat civilnek kiadó képviselők szkanderezése miatt 856 iskolás, 612 óvodás és bölcsődés maradt egyik napról a másikra étkezés nélkül.

Orbán Viktor Facebookján ma közzétette:

„Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány. Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk. Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!”

Mindenkinek szívmelengető ilyet olvasni, függetlenül attól, szereti-e vagy sem a regnáló miniszterelnököt. A saját jövője szempontjából szívmelengető, akár bevallja, akár nem. Csak Orbánnál van meg ugyanis a tudás, a tapasztalat, csak vele képzelhető el a biztos választás, a biztos magyar jövő. Amikor a saját életünket finanszírozzuk a bevételeinkből, nem a pofátlanul követelőző Ukrajnát tartjuk fenn, s a gyerekeink, unokáink nem halnak meg értelmetlenül egy idegen ország csataterén. Ahol hetente 9 ezren, havonta 36 ezren, évente 400 ezren veszítik életüket vagy rokkannak meg értelmetlenül Brüsszel akaratától kényszerítve.

Mráz Ágoston Sámuel az Igazság órájában ma reggel rámutatott, hogy

 az alföldi városban nem tarolt a Tisza, nincsen 16-18 százalékos előny. 

Márki-Zay Péter is besegített a kampányba. Ami nem baj, hozta is a formáját, ő már országos szinten is bemutatta, hogyan kell hatalmasat bukni. 

Egy szó, mint száz, ez egy Fidesz–Tisza küzdelem volt. És a Tisza jelöltje nem erősödött az országos önkormányzati választás, azaz 2024 nyara óta. A balmazújvárosi választás az prszágos erőviszonyokról is memutatott valamit. 

Emlékszünk, Magyar döngette a mellét, hogy országjárása során állítólag 120 százalékosan megnyerte a vidéket magának. Ismerünk Tisza-közeli közvélemény-kutatásokat, amelyek azt mutatják, hogy a községek népe már egyértelműen tiszás. A balmazújvárosi eredmény ennek egyértelmű cáfolata. Jól mutatja azt is, hogy nem változott meg az ország, Balmazújváros is a jobboldal felé hajlik.

Fontos körülmény, hogy Magyar Péter várakozásaival ellentétben Balmazújvárosban sem két induló volt, hanem három. Bizonyosan állítható, hogy április 12-én is több lesz a körzetekben. Ez a Tiszára nézve szó szerint is több kettőnél, azaz baj van. Azt már tudjuk, hogy a Mi Hazánk és a DK is odaáll a rajtvonalhoz. A Kétfarkú Kutya Pártnál pedig sosem lehet tudni. Itt-ott lesznek függetlenek, hírnévben reménykedők is, azaz várhatóan az egyéni választókerületekben 4-5 jelölt fog kiállni.  

Olvasható tiszás kommentbugyrokban, ahol hisznek a közvélemény-kutatásoknak, hogy párton belül nagy a feszültség Balmazújváros miatt.  Mráz Ágoston Sámuel kijelentette: 

Igen, átverik őket. Nincs 16-18 százalékos előny.” 

Mráz a múlt héten vitatkozott Róna Dániellel, akinek a nevéhez tapad a 16-18 százalékos számsor. Lényegében megemlítette, lehet, hogy a Fidesz fog győzni. 

Látszott, hogy nem szeretné, ha így lenne. Érezhető volt az érzelmi kötődése ahhoz az eredményhez, de ő is tudja, hogy ezek abszurd számok.” 

Figyeljünk Süsüre! Várjuk a napsütötte nyarat, de addig dolgozzunk a sikerért, a biztos választásért keményen. Ki-ki a maga helyén.

***

