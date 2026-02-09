Ebből baj lehet, valami zűr van Magyar Péter vagyonnyilatkozatával – nem jön ki a matek
Ha Magyar Péter eladakozza a fizetése felét, akkor mitől lett ennyi eurója? Francesca Rivafinoli írása.
Márki-Zay Péter is besegített a kampányba. Ami nem baj, hozta is a formáját, ő már országos szinten is bemutatta, hogyan kell hatalmasat bukni.
A Süsü, a sárkányból tudjuk, hogy „Január, február, itt a nyár." Orbán Viktortól meg azt, hogy „Fidesz győzelem Balmazújvárosban. Jön a tavasz…” A kettő nagyon is összefügg, mert a tegnapi időközi önkormányzati választáson az is eldőlt, hogy
Balmazújvárosban megszűnik a patthelyzet, többségbe kerültek a kormánypárti képviselők,
ami nemcsak az eddig tömény ellenzéki választókörzetnek, hanem az egész városnak azt jelenti, hogy eljön a nyár, fejlődésnek indulhat a település. És bár a Tisza nem indult hivatalosan, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület jelöltje, Molnár Péter mögött lényegében a teljes Tisza-tábor felsorakozott. Az 50 százalék feletti részvétel mellett nyert mandátumot Nagy Zoltán, aki a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Így a 6-6-os felállás helyet 5-7-es összetétel jött létre, vagyis minden fontos kérdést a Fidesz akarata szerint lehet eldönteni.
Nem fordulhat többé elő, hogy a magukat civilnek kiadó képviselők szkanderezése miatt 856 iskolás, 612 óvodás és bölcsődés maradt egyik napról a másikra étkezés nélkül.
Orbán Viktor Facebookján ma közzétette:
„Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány. Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk. Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!”
Mindenkinek szívmelengető ilyet olvasni, függetlenül attól, szereti-e vagy sem a regnáló miniszterelnököt. A saját jövője szempontjából szívmelengető, akár bevallja, akár nem. Csak Orbánnál van meg ugyanis a tudás, a tapasztalat, csak vele képzelhető el a biztos választás, a biztos magyar jövő. Amikor a saját életünket finanszírozzuk a bevételeinkből, nem a pofátlanul követelőző Ukrajnát tartjuk fenn, s a gyerekeink, unokáink nem halnak meg értelmetlenül egy idegen ország csataterén. Ahol hetente 9 ezren, havonta 36 ezren, évente 400 ezren veszítik életüket vagy rokkannak meg értelmetlenül Brüsszel akaratától kényszerítve.
Mráz Ágoston Sámuel az Igazság órájában ma reggel rámutatott, hogy
az alföldi városban nem tarolt a Tisza, nincsen 16-18 százalékos előny.
Márki-Zay Péter is besegített a kampányba. Ami nem baj, hozta is a formáját, ő már országos szinten is bemutatta, hogyan kell hatalmasat bukni.
Egy szó, mint száz, ez egy Fidesz–Tisza küzdelem volt. És a Tisza jelöltje nem erősödött az országos önkormányzati választás, azaz 2024 nyara óta. A balmazújvárosi választás az prszágos erőviszonyokról is memutatott valamit.
Emlékszünk, Magyar döngette a mellét, hogy országjárása során állítólag 120 százalékosan megnyerte a vidéket magának. Ismerünk Tisza-közeli közvélemény-kutatásokat, amelyek azt mutatják, hogy a községek népe már egyértelműen tiszás. A balmazújvárosi eredmény ennek egyértelmű cáfolata. Jól mutatja azt is, hogy nem változott meg az ország, Balmazújváros is a jobboldal felé hajlik.
Fontos körülmény, hogy Magyar Péter várakozásaival ellentétben Balmazújvárosban sem két induló volt, hanem három. Bizonyosan állítható, hogy április 12-én is több lesz a körzetekben. Ez a Tiszára nézve szó szerint is több kettőnél, azaz baj van. Azt már tudjuk, hogy a Mi Hazánk és a DK is odaáll a rajtvonalhoz. A Kétfarkú Kutya Pártnál pedig sosem lehet tudni. Itt-ott lesznek függetlenek, hírnévben reménykedők is, azaz várhatóan az egyéni választókerületekben 4-5 jelölt fog kiállni.
Olvasható tiszás kommentbugyrokban, ahol hisznek a közvélemény-kutatásoknak, hogy párton belül nagy a feszültség Balmazújváros miatt. Mráz Ágoston Sámuel kijelentette:
Igen, átverik őket. Nincs 16-18 százalékos előny.”
Mráz a múlt héten vitatkozott Róna Dániellel, akinek a nevéhez tapad a 16-18 százalékos számsor. Lényegében megemlítette, lehet, hogy a Fidesz fog győzni.
Látszott, hogy nem szeretné, ha így lenne. Érezhető volt az érzelmi kötődése ahhoz az eredményhez, de ő is tudja, hogy ezek abszurd számok.”
Figyeljünk Süsüre! Várjuk a napsütötte nyarat, de addig dolgozzunk a sikerért, a biztos választásért keményen. Ki-ki a maga helyén.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Ha Magyar Péter eladakozza a fizetése felét, akkor mitől lett ennyi eurója? Francesca Rivafinoli írása.
(Fotó: Facebook, Nagy Zoltán oldala)
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Parlament megmérte: a négy fal között egész derűlátó a magyar. Francesca Rivafinoli írása.
***