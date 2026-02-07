Kapitány István előadta a kötelező céges bullshitet (versenyképesség, digitalizáció, hatékonyságnövelés stb.): ő az a rókamosolyú nagytőkés, aki 30 évig egy környezetszennyező, profitorientált olajos multivállalat topmenedzsere volt, de most el kellene hinnem róla, hogy kormányra kerülve viszont ő képviselné a zöldpolitikát, meg a nyugati cégek helyett a kisemberek és a dolgozók érdekeit. Nos, talán egy kicsivel hamarabb fogom elhinni, hogy a kisbabát a gólya hozza…

A frázisokon túl Kapitány egyetlen konkrét ígérete az volt, hogy le kell válni az orosz energiáról, ami persze egy amerikai LNG-lobbistától nem túl meglepő kijelentés. Apró szépséghiba, és elfelejtette hozzátenni, hogy ezzel biztosan vége rezsicsökkentés most ismert rendszerének, hiszen az amerikai cseppfolyósított gáz sokkal drágább az orosznál, nem beszélve a repesztéses kitermelés, a cseppfolyósítás és újragázosítás, valamint a transzatlanti szállítás brutális környezetszennyező hatásairól.

Az Erste Banktól érkezett Kármán András pár perc alatt elszórt szavakban több ezer milliárd forintot: még a korábban szidott 13. és 14. havi nyugdíj megtartását is garantálta, miközben mindenkinek becsszóra adócsökkentést ígért.

Virágnyelven azért a feketelevest is belengette: amikor »a maastrichti kritériumokhoz való felzárkózásról« beszélt, az bizony megszorítást jelent, a »piactorzító beavatkozások kivezetése« alatt pedig nyilvánvalóan az árstopos termékek megdrágítását kell érteni.

A Novák Katalin utánozhatatlannak hitt mimikáját megidéző Orbán Anita (ő az, aki pár éve átjátszotta a Vodafone-t az Orbán-kormánynak) arról beszélt, hogy »rendezni kell a viszonyunkat Ukrajnával«, illetve teljesíteni kell azokat a feltételeket, hogy megkapjuk az uniós pénzeket. Azt hiszem, mindkettőről tudjuk, hogy ez mit jelent a valóságban.