Újabb információkat árult el a Budapest Airport a reptér lezárásáról

Lázár János megszólalt a ferihegyi balesetről: így áll a helyzet kivizsgálása
Folyik a vizsgálat.
Ez történt a repülőtéren délelőtt 10 óra 25 perctől.
„A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13:00 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel, a járatok érkezése és indulása biztonságosan megvalósul. A kedvezőtlen időjárás miatt ugyanakkor a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérjük utasaink türelmét és megértését.
A mai napon a lezárás miatt összesen 13 érkező és 14 induló járatot töröltek, valamint a rendkívüli időjárás miatt 11 járat másik repülőtérre divertált”
– írta a Mandiner megkeresésére válaszolva a Budapest Airport.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a repülőtér délelőtt 10 óra 25 perctől átmenetileg az ónos eső és az extrém jegesedés miatt biztonsági okokból nem indított és fogadott járatokat.
A délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról, aminek következtében a légijármű elakadt. Lázár János építési és közlekedési miniszter ezzel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy az esemény körülményeinek feltárása jelenleg folyamatban van, a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért.
„A Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad ki a repülőtér aktuális körülményeiről. Az utasokat arra kérjük, hogy járatukkal kapcsolatos legfrissebb információkért kövessék a repülőtér weboldalát, illetve a légitársaságok tájékoztatásait” – hívta fel a figyelmet a miniszter.
Fotó: MTI/Illyés Tibor