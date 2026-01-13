Ft
repülőtér budapest airport lázár jános ethiopian airlines ónos eső

Újabb információkat árult el a Budapest Airport a reptér lezárásáról

2026. január 13. 18:28

Ez történt a repülőtéren délelőtt 10 óra 25 perctől.

2026. január 13. 18:28
„A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13:00 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel, a járatok érkezése és indulása biztonságosan megvalósul. A kedvezőtlen időjárás miatt ugyanakkor a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérjük utasaink türelmét és megértését. 

A mai napon a lezárás miatt összesen 13 érkező és 14 induló járatot töröltek, valamint a rendkívüli időjárás miatt 11 járat másik repülőtérre divertált” 

– írta a Mandiner megkeresésére válaszolva a Budapest Airport.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a repülőtér délelőtt 10 óra 25 perctől átmenetileg az ónos eső és az extrém jegesedés miatt biztonsági okokból nem indított és fogadott járatokat.

A délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról, aminek következtében a légijármű elakadt. Lázár János építési és közlekedési miniszter ezzel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy az esemény körülményeinek feltárása jelenleg folyamatban van, a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért. 

„A Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad ki a repülőtér aktuális körülményeiről. Az utasokat arra kérjük, hogy járatukkal kapcsolatos legfrissebb információkért kövessék a repülőtér weboldalát, illetve a légitársaságok tájékoztatásait” – hívta fel a figyelmet a miniszter.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

zsugabubus-2
2026. január 13. 19:25
Majd a 444 az EU-s lobbipénzből megint felrak egy cikket és megállapítják, hogy Magyarország összeomlott...
kovsa2
2026. január 13. 19:19
youtube.com/shorts/aniOVtYei8w Ilyesmit használhatnának itthon is. Tanulni, ötleteket ellesni, nem szégyen. Nem ellesni viszont butaság. Szerintem.
