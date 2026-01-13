Újabb információkat árult el a Budapest Airport a reptér lezárásáról

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a repülőtér délelőtt 10 óra 25 perctől átmenetileg az ónos eső és az extrém jegesedés miatt biztonsági okokból nem indított és fogadott járatokat.

A délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról, aminek következtében a légijármű elakadt. Lázár János építési és közlekedési miniszter ezzel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy az esemény körülményeinek feltárása jelenleg folyamatban van, a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért.