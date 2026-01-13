Baleset Ferihegyen: lecsúszott a gurulóútról egy óriásgép

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Bécs és Pozsony repülőterét már lezárták az ónos eső miatt, Budapesten is komoly gondot okoz a rendkívüli időjárás.
Az Airportal.hu repülésipari szakportál tájékoztatása szerint megcsúszott a gurulóúton az Ethiopian Cargo Boeing 777F tehergépe az állóhelyre történő gurulás közben. Nem ez az első hasonló eset a Liszt Ferenc repülőtéren, hiszen január első napjaiban a Pegasus Airlines PC332 számú Budapest-Isztambul járatának indítása közben az Airbus A320neo főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében az elakadt.
A Budapest Airport tájékoztatása szerint kedden hajnal óta tart a havazás Ferihegyen, továbbá ónos eső zavarja a rendet, így biztonsági okokból jelenleg a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben.
A Budapest Airport csapatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket”
– közölték.
