Baleset Ferihegyen: lecsúszott a gurulóútról egy óriásgép

Az Airportal.hu repülésipari szakportál tájékoztatása szerint megcsúszott a gurulóúton az Ethiopian Cargo Boeing 777F tehergépe az állóhelyre történő gurulás közben. Nem ez az első hasonló eset a Liszt Ferenc repülőtéren, hiszen január első napjaiban a Pegasus Airlines PC332 számú Budapest-Isztambul járatának indítása közben az Airbus A320neo főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében az elakadt.

A Budapest Airport tájékoztatása szerint kedden hajnal óta tart a havazás Ferihegyen, továbbá ónos eső zavarja a rendet, így biztonsági okokból jelenleg a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben.