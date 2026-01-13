Lázár János megszólalt a ferihegyi balesetről: így áll a helyzet kivizsgálása

Rendkívüli: bezárt a Liszt Ferenc Repülőtér az ónos eső miatt
Egy óriásgép lecsúszott közben orral előre a gurulóútról.
Folyik a vizsgálat.
Mint írtuk: az extrém időjárási körülmények miatt Közép-Európa több repülőteréhez hasonlóan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is repülőtérzárat rendeltek el az ónos eső és az extrém jegesedés okozta fokozott biztonsági kockázat miatt.
A Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket”
– közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter legújabb Facebook-posztjában.
Azt írja, a délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról, aminek következtében a légijármű elakadt. A miniszter elmondta, hogy az esemény körülményeinek feltárása jelenleg folyamatban van, a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért.
Bécs és Pozsony repülőterét már lezárták az ónos eső miatt, Budapesten is komoly gondot okoz a rendkívüli időjárás.
„A Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad ki a repülőtér aktuális körülményeiről. Az utasokat arra kérjük, hogy járatukkal kapcsolatos legfrissebb információkért kövessék a repülőtér weboldalát, illetve a légitársaságok tájékoztatásait” – hívta fel a figyelmet a miniszter.
Kovács Tamás/MTI