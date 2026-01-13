Ft
budapest airport lázár jános liszt ferenc nemzetközi repülőtéren miniszter

Lázár János megszólalt a ferihegyi balesetről: így áll a helyzet kivizsgálása

2026. január 13. 13:37

Folyik a vizsgálat.

2026. január 13. 13:37
null

Mint írtuk: az extrém időjárási körülmények miatt Közép-Európa több repülőteréhez hasonlóan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is repülőtérzárat rendeltek el az ónos eső és az extrém jegesedés okozta fokozott biztonsági kockázat miatt.

A Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket”

közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter legújabb Facebook-posztjában.  

Azt írja, a délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról, aminek következtében a légijármű elakadt. A miniszter elmondta, hogy az esemény körülményeinek feltárása jelenleg folyamatban van, a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért. 

„A Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad ki a repülőtér aktuális körülményeiről. Az utasokat arra kérjük, hogy járatukkal kapcsolatos legfrissebb információkért kövessék a repülőtér weboldalát, illetve a légitársaságok tájékoztatásait” – hívta fel a figyelmet a miniszter.

Kovács Tamás/MTI

citromosParizer
2026. január 13. 15:52
mert nem volt a repcsin se téligumi, se hólánc, ez volt a baj :D :D
Csubszi
2026. január 13. 15:40
Teszik a dolgukat. Mi a hír?
Obsitos Technikus
2026. január 13. 15:06
A jegesedéstől keresztbe fordult az orrfutó, a pilóták ráfékeztek, úgy maradt. Ennyi. A mögötte jövő kínai B747-es is még leszállt, az volt a légtérzár előtt utolsó gép, azt pedig villámgyorsan egy kerülő útra küldték, hogy ne kelljen várakoznia, a 13L futópályán kerülte ki az eseményt, és állt be a saját állóhelyére. A vontatók azon a tükörjégen képtelenek voltak megmozdítani az ETH-t, ezért, mivel a pályafelügyelet amúgy is elrendelte a zárat, a felsózásig úgy hagyták. Megszámoltam, 28 földi jármű volt kinn a repülőtéren, kinn volt az összes habos tűzoltó, három műszaki mentő, orvosi kocsi. Pár nappal ezelőtt, amikor az amszterdami repülőtéren 3.5 óráig 5.0 volt a disruption factor (az kb. több órás késést jelent), kinn volt 5-6 hóseprő... Szóval aki a Ferihegyet szidja, menjen az jó édes tenerifére.
biztosvalasztas-hu
2026. január 13. 14:56
Jancsi kezében minden arannyá változik.
