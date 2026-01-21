Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
faktum liberális Magyarország Magyar Péter telex ellenzék Fidesz baloldal

Totálisan leégett a Telex: ennél jobban már nem lehetnének Magyar Péter csatlósai

2026. január 21. 18:05

Nevetséges összeesküvés-elmélettel állt elő a liberális lap.

2026. január 21. 18:05
null

A Telex egyik cikke azt állította, hogy a Fidesz „kitervelt és felépített mindent vivő karaktergyilkossági-lejárató mestertervet” Magyar Péter ellen – írja a Faktum tényellenőrző portál.

A Telex a Magyar Péter körül folyamatosan kirobbanó botrányokat úgy mutatja be, mintha azok egyetlen, központilag irányított politikai akció részei lennének. Az írás több példát is felsorolt: a Varga Judit-interjút, a Vogel Evelin-hangfelvételeket, különböző mémes epizódokat (a női napszemüveget, a napraforgónak vélt gyomnövényt), a Dunába dobott telefon történetét és a sort bennfentes kereskedési gyanúval zárta. A tényellenőrző portál megvizsgálta, mennyire állja meg a helyét ez az erősen politikusnak tűnő keretezés.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

Az elemzés végére egy fontos összefüggés válik világossá:

Magyar Péter viselkedése, amely gyakran átlépi a társadalmi-morális határokat, időnként pedig a törvényeket is, önmagában képes botrányokat generálni.

Egy ilyen karakter esetében teljesen természetes, hogy a politika reagál, különösen az ellenfelek, akik minden helyzetben igyekeznek kommunikációs előnyt szerezni. Ez nem összeesküvés, hanem a politikai versengés legelemibb működésmódja. Az a feltevés, hogy ez mind egy Fidesz által kitalált és mérnöki precizitással végrehajtott mesterterv terméke volna, nemcsak rendkívül túlzó, hanem erősen valóságtorzító állítás is – emelte ki a Faktum.

A Telex narratívája ezzel áldozati pozícióba emeli Magyar Pétert, miközben elfeledkezik arról az egyszerű tényről, hogy aki a politikai térbe lép, az drasztikus kijelentéseivel és botrányaival természetszerűleg nagy média nyilvánosságra számíthat.

Amennyiben a Telex valóban a kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekedne, kötelessége lenne különválasztani az önlejáratás mechanizmusát a külső ráhatástól

írta a Faktum.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Szentgallay Bálint / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 22. 16:51
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 21. 21:28
Fidesz-KDNP kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, ingyenes tankönyvek, 13.havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
Válasz erre
0
0
19Vs1...
2026. január 21. 21:00
Benyaltak neki , mint pöti a csutinak csutkáig . Pedig , ha tudnák , hogy Tóni milyen jót röhög rajtuk .
Válasz erre
0
0
Palatin
2026. január 21. 20:37
Kéri Laci bácsit, a Tisza felkent tótumfaktumát kérdeztem: - Laci bácsi, hogyan lehetne elérni azt, hogy minden magyar szeresse Orbánt és mindenki rá szavazzon? - Hát úgy fiam, hogy meg kell választani Magyar Pétert két hétre miniszterelnöknek.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!