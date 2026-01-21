Totálisan leégett a Telex: ennél jobban már nem lehetnének Magyar Péter csatlósai

Eldőlt az első dominó: Magyar Péter embere személyesen vallotta be az igazságot az uniós forrásokról (VIDEÓ)
Kéri László vitte be a kegyelemdöfést.
Nevetséges összeesküvés-elmélettel állt elő a liberális lap.
A Telex egyik cikke azt állította, hogy a Fidesz „kitervelt és felépített mindent vivő karaktergyilkossági-lejárató mestertervet” Magyar Péter ellen – írja a Faktum tényellenőrző portál.
A Telex a Magyar Péter körül folyamatosan kirobbanó botrányokat úgy mutatja be, mintha azok egyetlen, központilag irányított politikai akció részei lennének. Az írás több példát is felsorolt: a Varga Judit-interjút, a Vogel Evelin-hangfelvételeket, különböző mémes epizódokat (a női napszemüveget, a napraforgónak vélt gyomnövényt), a Dunába dobott telefon történetét és a sort bennfentes kereskedési gyanúval zárta. A tényellenőrző portál megvizsgálta, mennyire állja meg a helyét ez az erősen politikusnak tűnő keretezés.
Az elemzés végére egy fontos összefüggés válik világossá:
Magyar Péter viselkedése, amely gyakran átlépi a társadalmi-morális határokat, időnként pedig a törvényeket is, önmagában képes botrányokat generálni.
Egy ilyen karakter esetében teljesen természetes, hogy a politika reagál, különösen az ellenfelek, akik minden helyzetben igyekeznek kommunikációs előnyt szerezni. Ez nem összeesküvés, hanem a politikai versengés legelemibb működésmódja. Az a feltevés, hogy ez mind egy Fidesz által kitalált és mérnöki precizitással végrehajtott mesterterv terméke volna, nemcsak rendkívül túlzó, hanem erősen valóságtorzító állítás is – emelte ki a Faktum.
A Telex narratívája ezzel áldozati pozícióba emeli Magyar Pétert, miközben elfeledkezik arról az egyszerű tényről, hogy aki a politikai térbe lép, az drasztikus kijelentéseivel és botrányaival természetszerűleg nagy média nyilvánosságra számíthat.
Amennyiben a Telex valóban a kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekedne, kötelessége lenne különválasztani az önlejáratás mechanizmusát a külső ráhatástól
– írta a Faktum.
