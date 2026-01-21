Totálisan leégett a Telex: ennél jobban már nem lehetnének Magyar Péter csatlósai

A Telex egyik cikke azt állította, hogy a Fidesz „kitervelt és felépített mindent vivő karaktergyilkossági-lejárató mestertervet” Magyar Péter ellen – írja a Faktum tényellenőrző portál.

A Telex a Magyar Péter körül folyamatosan kirobbanó botrányokat úgy mutatja be, mintha azok egyetlen, központilag irányított politikai akció részei lennének. Az írás több példát is felsorolt: a Varga Judit-interjút, a Vogel Evelin-hangfelvételeket, különböző mémes epizódokat (a női napszemüveget, a napraforgónak vélt gyomnövényt), a Dunába dobott telefon történetét és a sort bennfentes kereskedési gyanúval zárta. A tényellenőrző portál megvizsgálta, mennyire állja meg a helyét ez az erősen politikusnak tűnő keretezés.