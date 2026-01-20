Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt liberális Magyarország Kéri László Magyar Péter ellenzék uniós források Európai Unió baloldal

Eldőlt az első dominó: Magyar Péter embere személyesen vallotta be az igazságot az uniós forrásokról (VIDEÓ)

2026. január 20. 10:08

Kéri László vitte be a kegyelemdöfést.

2026. január 20. 10:08
null

Egy döbbenetes videót osztottak meg a Facebookon Kéri Lászlóról.

A Magyar Péter körül nyüzsgő Kéri László a felvételen bevallotta, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

amiatt nem adja ide az Európai Unió a nekünk járó támogatásokat, mert Magyarország a háború kérdésében nem osztja az Európai Unió fősodratú véleményét,

hanem ezzel szemben békepárti.

Ezt is ajánljuk a témában

A döbbenetes felvételt itt tudja megtekinteni:

***

Nyitókép: Képernyőfotó

 

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. január 20. 16:51
Sok indoka van az EU-s pénzünk visszatartásának. Oka viszont az, hogy nem ballibsi a kormány. A magyar népet próbálják zsarolni, hogy másképpen szavazzon. A demokrácia ellenségeinek szégyenfalán az EU jelenlegi vezetése előkelő helyet fog kapni.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2026. január 20. 16:49
Kimondják ők is, politikai okokból nem fizetnek. Lényegében annyi az ajánlatuk, hogy válasszuk azt, akit ők gondolnak, csináljuk amit ők akarnak és akkor megfelelő keretek közt készek odaadni azt a pénz, ami a mienk és már korábban jóváhagyták. Lényegében 10 milliárd EUR-ért akarják tönkretenni a hazánkat. És az 10 milliárd sem olyan pénz, amit csak úgy magunkra fordítunk. Azt ugyanúgy náluk kell majd elkölteni.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 20. 16:38
A renitens EU államok nem álltak be a háború ellenzői, a Patrióták és Orbán Viktor mögé. Józan ésszel és az európai kultúra alapján az volt az elvárható, hogy az EU mielőbbi békét akar ahelyett, hogy kiélezi és elmélyíti a konfliktust és bármi áron támogatja a háborút. Azt a problémát kell megoldani, hogy az ukrán nép ne nyomorogjon tovább és ne haljanak meg további százezrek.
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2026. január 20. 16:22
Akkor összegezzük a tanulságokat: 1. A kormánypropaganda szerint Kéri László be van kötve az EU bürokrácia legfelsőbb köreibe. Azért ez egy elég meleg állítás már önmagában is. 2. "[...] hanem ezzel szemben békepárti." Szóval most mégis az van, hogy aki nem azt mondja, mint a fidesz. Érdemes lenne végre tisztázni, hogy akkor most mindenki háborúpárti, aki nem fidesz? A dundi mint a szélkakas váltogatja ezt is, mert amikor éppen olyan lábbal kel fel, hogy az ellenzéki tábornak akar kedveskedni, akkor nem ez a narratíva. A szellemi fogyatékos keménymagnak meg már eladta ezt a mesét. Mondjuk ha elfogadjuk ezt az álláspontot, akkor nem kell megsértődni azon, ha a másik oldal meg azt mondja, hogy a dundi feje már Putyin prosztatáját masszírozza, olyan mélyen nyal be neki, és képviseli az orosz álláspontot a NATO-ban és az EU-ban. 3. Az uniós források nagy részét már a 2022-es választások előtt blokkolták, és azóta azt nyüszítitek, hogy a migráció, meg az LMBTQ miatt. Ideje lenne dönteni...
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!