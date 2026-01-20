Eldőlt az első dominó: Magyar Péter embere személyesen vallotta be az igazságot az uniós forrásokról (VIDEÓ)

Kétfrontos háborúba kezdett Ceglédi Zoltán: egy bejegyzéssel odaszúrt Magyar Péternek és a teljes ellenzéki médiának
Nagyon merész húzás volt ez a politikai elemző részéről.
Kéri László vitte be a kegyelemdöfést.
Egy döbbenetes videót osztottak meg a Facebookon Kéri Lászlóról.
A Magyar Péter körül nyüzsgő Kéri László a felvételen bevallotta, hogy
amiatt nem adja ide az Európai Unió a nekünk járó támogatásokat, mert Magyarország a háború kérdésében nem osztja az Európai Unió fősodratú véleményét,
hanem ezzel szemben békepárti.
A döbbenetes felvételt itt tudja megtekinteni:
