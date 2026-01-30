Ft
01. 30.
péntek
Oroszországban a magyar álláspont a téma; Magyar Péter Orbán Anita miatt szívhatja a fogát; a németek ámulnak a magyar sikeren

2026. január 30. 05:31

Egymást erősítő nemzetközi és belpolitikai témák uralták a csütörtöki hírfogyasztást. A viták középpontjában Magyarország Ukrajna gyorsított csatlakozásával kapcsolatos álláspontja, az ellenzék külpolitikai irányvonala, valamint a német gazdasági átrendeződés állt. Ezek voltak csütörtökön a Mandiner legolvasottabb hírei.

2026. január 30. 05:31
null

Az elmúlt nap hírei alapján jól látszik, hogy Magyarország döntései nemcsak belpolitikai vitákat gerjesztenek, hanem nemzetközi visszhangot is kiváltanak. Ukrajna európai integrációja, az ellenzéki külpolitikai álláspontok és a német ipar mozgása egyaránt reflektorfénybe került.

Magyarország ellenállása Ukrajna gyorsított csatlakozásával szemben

Az Izvesztyija beszámolója szerint az európai lakosság döntő többsége elutasítja Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását

de a legnagyobb arányban éppen Magyarországon ellenzik a tervet. 

A felmérés alapján a válaszadók 93 százaléka aggódik amiatt, hogy az ukrán csatlakozás mezőgazdasági versenyhátrányt és forráselvonást okozna, miközben Ursula von der Leyen elképzeléseit Ausztria kancellárja is nyíltan bírálta.

A belpolitikai viták is erősödtek, miután kiderült: a Tisza Párt külpolitikai irányvonala egyértelműen támogatja Ukrajna EU- és NATO-csatlakozását. Orbán Anita több nemzetközi szervezetben is aktívan érvel az euróatlanti integráció mellett, 

miközben Magyar Péter igyekszik elterelni a figyelmet erről az álláspontról. 

A szervezetek jelentései és fórumai következetesen Ukrajna katonai és politikai támogatását sürgetik.

A Berliner Zeitung elemzése szerint eközben Magyarország gazdasági értelemben profitál a német gazdaság rossz döntéseiből. 

A túlzott bürokrácia miatt több nagyvállalat – köztük a BMW, a Henkel és a ZF Friedrichshafen – Magyarországra helyezi át termelését. 

A befektetőbarát környezet, az alacsonyabb költségek és a gyors engedélyezés következtében Debrecenben és Kecskeméten új munkahelyek jönnek létre, miközben Németországban leépítések zajlanak.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

