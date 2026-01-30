Az elmúlt nap hírei alapján jól látszik, hogy Magyarország döntései nemcsak belpolitikai vitákat gerjesztenek, hanem nemzetközi visszhangot is kiváltanak. Ukrajna európai integrációja, az ellenzéki külpolitikai álláspontok és a német ipar mozgása egyaránt reflektorfénybe került.

Magyarország ellenállása Ukrajna gyorsított csatlakozásával szemben

Az Izvesztyija beszámolója szerint az európai lakosság döntő többsége elutasítja Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását,