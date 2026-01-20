Magyar Péter megjelent a munkahelyén és ordas nagyot tévedett: Magyarország sose támogatta a Mercosur-megállapodást

Elemző: Magyar Péter stratégiai hibát vétett azzal, hogy a tüntető gazdák között akart pózolni
Magyar Péter a politikai karrierjének talán eddigi legkellemetlenebb pillanatát élte át.
A Tisza-vezér azon állításába is jócskán bele lehet kötni, hogy pártja eddig kiállt a magyar gazdák érdekei mellett.
Miután Magyar Péter több hónapnyi kihagyást követően megjelent egyik munkaállomásán, Strasbourgban, néhány tiszás politikussal kilátogatott a gazdák tüntetésére is, amit azóta valószínűleg megbánt, mivel a magyar résztvevők élő adásban szembesítették azzal, hogy semmi keresnivalója nem lenne a helyszínen, mivel épp az ő pártcsaládja ellen tüntetnek.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter a politikai karrierjének talán eddigi legkellemetlenebb pillanatát élte át.
Azonban a Tisza-vezér nemcsak e téren követett el hibát: a közösségi oldalán is valótlanságot állított. Bejegyzésében azt írta,
a TISZA kiáll a magyar gazdák mellett. A Fidesz ismét magára hagyta őket”.
Majd azzal folytatta, hogy „az Orbán-kormány 2025 elején a multicégeknek behódolva még bőszen támogatta a magyar mezőgazdaságot rendkívül hátrányosan érintő Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt, azóta pedig sunnyognak és Nagy István agrárminiszter semmit nem tett a megállapodás elfogadása ellen”.
Azonban a fenti állításból semmi sem igaz. Májusban az agrárminiszter francia kollégájával, Annie Genevard-ral Budapesten egyeztetett. A francia tárcavezetővel egyetértettek abban, hogy
az EU-Mercosur-megállapodás jelenlegi formájában negatív hatást gyakorolna az EU-tagországok mezőgazdaságára, beleértve Magyarországot is.
A megállapodás tervezete alapján kezelhetetlen mennyiségben érkeznének az EU területére kifogásolható minőségű, az európai termelési normáknak meg nem felelő agrártermékek,
A két miniszter egyetértett abban, hogy az EU és harmadik országok viszonylatában szükséges alkalmazni az úgynevezett tükör-klauzulákat, azaz
az Európába beáramló termékeknek is meg kellene felelnie az uniós szabályozásnak, ennek hiányában jelentősen sérülne a hazai és az uniós mezőgazdasági termelés,
és veszélyeztetné a tagállamok élelmezésbiztonságát és szuverenitását.
Az Agrárminisztérium ezt követően leszögezte, ilyen feltételek mellett nem támogatja az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodást.
A piacnyitás Ukrajna felé és az EU-Mercosur-megállapodás együttes hatályba lépése destabilizálná az európai agráriumot – hívta fel a figyelmet hónapokkal ezelőtt Nagy István.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Brüsszel döntése tovább növeli az Unió versenyhátrányát.