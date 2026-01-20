Magyar Péter megjelent a munkahelyén és ordas nagyot tévedett: Magyarország sose támogatta a Mercosur-megállapodást

a TISZA kiáll a magyar gazdák mellett. A Fidesz ismét magára hagyta őket”.

Majd azzal folytatta, hogy „az Orbán-kormány 2025 elején a multicégeknek behódolva még bőszen támogatta a magyar mezőgazdaságot rendkívül hátrányosan érintő Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt, azóta pedig sunnyognak és Nagy István agrárminiszter semmit nem tett a megállapodás elfogadása ellen”.

Azonban a fenti állításból semmi sem igaz. Májusban az agrárminiszter francia kollégájával, Annie Genevard-ral Budapesten egyeztetett. A francia tárcavezetővel egyetértettek abban, hogy

az EU-Mercosur-megállapodás jelenlegi formájában negatív hatást gyakorolna az EU-tagországok mezőgazdaságára, beleértve Magyarországot is.

A megállapodás tervezete alapján kezelhetetlen mennyiségben érkeznének az EU területére kifogásolható minőségű, az európai termelési normáknak meg nem felelő agrártermékek,