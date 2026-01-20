Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt magyar péter mercosur nagy istván megállapodás fidesz magyarország mezőgazdaság

Magyar Péter megjelent a munkahelyén és ordas nagyot tévedett: Magyarország sose támogatta a Mercosur-megállapodást

2026. január 20. 17:17

A Tisza-vezér azon állításába is jócskán bele lehet kötni, hogy pártja eddig kiállt a magyar gazdák érdekei mellett.

2026. január 20. 17:17
null

Miután Magyar Péter több hónapnyi kihagyást követően megjelent egyik munkaállomásán, Strasbourgban, néhány tiszás politikussal kilátogatott a gazdák tüntetésére is, amit azóta valószínűleg megbánt, mivel a magyar résztvevők élő adásban szembesítették azzal, hogy semmi keresnivalója nem lenne a helyszínen, mivel épp az ő pártcsaládja ellen tüntetnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarország már hónapokkal ezelőtt is leszögezte, nem támogatja az EU-Mercosur megállapodást

Azonban a Tisza-vezér nemcsak e téren követett el hibát: a közösségi oldalán is valótlanságot állított. Bejegyzésében azt írta, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

a TISZA kiáll a magyar gazdák mellett. A Fidesz ismét magára hagyta őket”.

Majd azzal folytatta, hogy „az Orbán-kormány 2025 elején a multicégeknek behódolva még bőszen támogatta a magyar mezőgazdaságot rendkívül hátrányosan érintő Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt, azóta pedig sunnyognak és Nagy István agrárminiszter semmit nem tett a megállapodás elfogadása ellen”.

Azonban a fenti állításból semmi sem igaz. Májusban az agrárminiszter francia kollégájával, Annie Genevard-ral Budapesten egyeztetett. A francia tárcavezetővel egyetértettek abban, hogy 

az EU-Mercosur-megállapodás jelenlegi formájában negatív hatást gyakorolna az EU-tagországok mezőgazdaságára, beleértve Magyarországot is. 

A megállapodás tervezete alapján kezelhetetlen mennyiségben érkeznének az EU területére kifogásolható minőségű, az európai termelési normáknak meg nem felelő agrártermékek, 

  • különösen baromfi- és marhahús,
  •  illetve cukor és méz. 

A két miniszter egyetértett abban, hogy az EU és harmadik országok viszonylatában szükséges alkalmazni az úgynevezett tükör-klauzulákat, azaz 

az Európába beáramló termékeknek is meg kellene felelnie az uniós szabályozásnak, ennek hiányában jelentősen sérülne a hazai és az uniós mezőgazdasági termelés,

 és veszélyeztetné a tagállamok élelmezésbiztonságát és szuverenitását.

Az Agrárminisztérium ezt követően leszögezte, ilyen feltételek mellett nem támogatja az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodást. 

A piacnyitás Ukrajna felé és az EU-Mercosur-megállapodás együttes hatályba lépése destabilizálná az európai agráriumot – hívta fel a figyelmet hónapokkal ezelőtt Nagy István.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kulszek
2026. január 20. 20:59
A következő Tisza óriásplakát: "MERCOSUR Mert itt a kosz az úr ! "
Válasz erre
0
0
templar62
2026. január 20. 19:37
Ő a sakkozók elveszett parasztja ?
Válasz erre
2
0
evvan
2026. január 20. 19:35
Meg kell nézni az arcukat a képen: qrva nagy szarban vannak és ők is tudják!!!
Válasz erre
4
0
templar62
2026. január 20. 19:34
ANTANT KAPUTT = AZ ANTANTNAK KAKUKK .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!