01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
rezsicsökkentés tisza párt magyar péter gerzsenyi gabriella orbán viktor

A kormány a rezsinek ad stopot, a Tisza a rezsicsökkentésnek parancsolna megálljt

2026. január 21. 17:47

Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy a rendkívüli hideg miatt a kormány átvállalja a fűtésszámlák többletköltségét. A Tiszának viszont még az eddigi rezsicsökkentés is sok volt.

2026. január 21. 17:47
null

Mint ismert, Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő korábban az Európai Bizottságnál dolgozott, ahol hivatalos jelentésben kardoskodott amellett, hogy „ebben a formában nem támogatható ez a rendszer”, szerintük „az segítené a lakosság érdekét és helyzetét”, hogyha ösztönöznék az embereket a megtakarításra. Gerzsenyi szerint a rendszer „jelenlegi formájában nem ösztönzi az embereket a megtakarításra, mert

ha úgy is olcsó, akkor miért foglalkoznának vele, hogy mennyit fogyasztanak”.

Magyar Péter bizalmasa a következőt írta a rezsicsökkentésről a közösségi oldalán egy korábbi posztjában: „Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy 

a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. 

Hasztalan. Hát, most már nincs hivatalos mandátumom, hogy erre javaslatot tegyek”.

A Tisza Pártra már nagyon kezdhetett ráégni, hogy a rezsicsökkentés ellen van, (amin az sem segített, hogy Magyar Péter humbugnak nevezte azt) , így a pártelnök most azt ígérte, kibővítenék a rezsicsökkentést. Ám ahogy arra elemzésünkben is rámutattunk, ha részletesebben megvizsgáljuk Magyar szavait, abból az derül ki, hogy 

teljesen átalakítaná a rendszert és ezzel százezrektől venné el az olcsó energiát.

Ez pedig összefügghet azzal, hogy egy esetleges Tisza-kormány esetén nem lenne meg a fedezet arra, hogy a teljes magyar társadalom hozzáférjen a rezsicsökkentéshez, ahhoz ugyanis szükség van az energiadiverzifikációra, magyarán nem mondhatunk le a orosz energiahordozókról. Csakhogy 

Magyar Péter legújabb főtanácsadója, az eximpexes Kapitány István az orosz energiáról való lemondás mellett tette le a voksát.

Mindeközben a magyar kormány – a széleskörű rezsicsökkentésen felül – a rendkívüli hideg miatt januári rezsistopot hirdetett, ami azt jelenti, hogy átvállalják a családoktól a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségét. 

Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be szerdán.

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
csulak
2026. január 22. 16:52
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Jack
2026. január 22. 08:26
Sajnos ennek a rezsicsökkentésnek van egy hátránya. Azok akik olyan helyen laknak ahol nincs kiépítve a gázvezeték hálózat és fával fűtenek ebből a nagy támogatásból semmit nem kapnak. A szociális alapon osztott tűzifa messze nem ugyanaz mint a gáz ár támogatás. Ráadásul a fával való fűtésnek sok egyéb költsége is van.
bagira004
2026. január 22. 07:56
5m007h 0p3ra70r 2026. január 22. 07:55 Ha titkos kormány program van amiről nem beszélnek mert megbuknának , akkor van az titkos miniszter jelölt is csak nem beszélnek róla .
Csubszi
2026. január 21. 22:31
The puppet man...
