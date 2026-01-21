A kormány a rezsinek ad stopot, a Tisza a rezsicsökkentésnek parancsolna megálljt

Magyar Péter új piacpárti politikusa máris üzent az olajiparnak, a Mol labdába sem rúghatna
A Shell korábbi alelnöke diverzifikálná a hazai kőolaj-beszerzést, a lehetőségeket figyelembe véve ennek legnagyobb vesztese a Mol lenne.
Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy a rendkívüli hideg miatt a kormány átvállalja a fűtésszámlák többletköltségét. A Tiszának viszont még az eddigi rezsicsökkentés is sok volt.
Mint ismert, Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő korábban az Európai Bizottságnál dolgozott, ahol hivatalos jelentésben kardoskodott amellett, hogy „ebben a formában nem támogatható ez a rendszer”, szerintük „az segítené a lakosság érdekét és helyzetét”, hogyha ösztönöznék az embereket a megtakarításra. Gerzsenyi szerint a rendszer „jelenlegi formájában nem ösztönzi az embereket a megtakarításra, mert
ha úgy is olcsó, akkor miért foglalkoznának vele, hogy mennyit fogyasztanak”.
Magyar Péter bizalmasa a következőt írta a rezsicsökkentésről a közösségi oldalán egy korábbi posztjában: „Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy
a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni.
Hasztalan. Hát, most már nincs hivatalos mandátumom, hogy erre javaslatot tegyek”.
A Tisza Pártra már nagyon kezdhetett ráégni, hogy a rezsicsökkentés ellen van, (amin az sem segített, hogy Magyar Péter humbugnak nevezte azt) , így a pártelnök most azt ígérte, kibővítenék a rezsicsökkentést. Ám ahogy arra elemzésünkben is rámutattunk, ha részletesebben megvizsgáljuk Magyar szavait, abból az derül ki, hogy
teljesen átalakítaná a rendszert és ezzel százezrektől venné el az olcsó energiát.
Ez pedig összefügghet azzal, hogy egy esetleges Tisza-kormány esetén nem lenne meg a fedezet arra, hogy a teljes magyar társadalom hozzáférjen a rezsicsökkentéshez, ahhoz ugyanis szükség van az energiadiverzifikációra, magyarán nem mondhatunk le a orosz energiahordozókról. Csakhogy
Magyar Péter legújabb főtanácsadója, az eximpexes Kapitány István az orosz energiáról való lemondás mellett tette le a voksát.
Mindeközben a magyar kormány – a széleskörű rezsicsökkentésen felül – a rendkívüli hideg miatt januári rezsistopot hirdetett, ami azt jelenti, hogy átvállalják a családoktól a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségét.
Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be szerdán.
Komoly költséget vállal át a kormány a családoktól.