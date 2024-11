Karácsony Gergely: A város fő gondja a fenntarthatatlan költségvetés, nem a főpolgármester-helyettes hiánya (VIDEÓ)

A parkolási díjak emeléséről szólva bejelentette, hogy 2027-től igazságosabb, fenntarthatóbb rendszert vezetnek be. Ez az autósok számára is kedvezőbb lesz, mivel a következő öt évre befagyasztják a díjakat. Ez a változtatás a város hosszú távú fenntarthatóságát is szolgálja.

A főváros és a kormány közötti kapcsolat nem javult az utóbbi időben

– tette hozzá a főpolgármester, aki ennek ellenére kiegyensúlyozott viszonyra törekszik. Támogatják a Magyar Olimpiai Bizottság városfejlesztési koncepcióját, amelyet az olimpia megvalósítása eszközének tekint Budapest fejlesztéséhez.

Karácsony beszélt a fővárosi drogstratégiáról, amely a drogfogyasztás liberalizációját teljes mértékben elutasítja. Emellett megjegyezte, hogy bár 2023-ig csökkent a hajléktalanok száma, az utóbbi időszakban negatív változás történt. Ennek okait még vizsgálják, de szerinte összefüggésben lehet a betétdíjas üvegek visszaváltásával, ami vidékről is hajléktalanokat vonz Budapestre. Végül hangsúlyozta, hogy minden idejét Budapest talpon maradásának szenteli, és megtiszteltetésnek érzi, hogy második ciklusát töltheti.