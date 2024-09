Európa legnagyobb minimálbér-növekedését lehetetlenítené el Magyar Péter terve

Nyitókép: A szakértő szerint még Gyurcsány sem hibázott akkorát, mint Magyar, pedig ő a kutatások szerint a világ 8. legrosszabb vezetője. Fotó: Attila Kisbenedek/AFP.

A Mandiner beszámolt róla, hogy Nagy Márton a Gazdasági Kamarák Egyeztető Fórumán arról beszélt, hogy az új gazdaságpolitika fókuszában az áll, hogy 2025-ben 3-5 százalék közötti sávba emelkedjen a GDP bővülése.

Az egyeztetésen a fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy 2027-re reális célkitűzés lehet a minimálbér szintjének felemelése a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékára. Ennek érdekében

a következő három évben nagyságrendileg évi 11-12 százalékos minimálbér-emelés várható átlagosan.

A kormány terve így az, hogy Magyarország pár éven belül elérje Európa legnagyobb minimálbér-emelkedését. A kabinet ezen tervét verné szét Magyar Péter, hiszen a Tisza Párt elnöke belengette, ha ő kerül hatalomra 2026-ban, akkor azon dolgoznak majd, hogy a ciklus végére Magyarországon egymillió forint legyen a minimálbér. A kijelentés nem maradt visszhang nélkül, a józan gazdasági számítások szerint ugyanis Magyar felelőtlen kampányígérete hetek alatt csődbe vinné a gazdaságot és a magyar társadalmat. Ezen az állásponton van Szalai Piroska, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársa is.

„Magyar Péter meggondolatlan kijelentése arról tanúskodik, hogy alapvető gazdasági kérdésekkel sincs tisztában, de a gazdasági tanácsadói sem”

– kezdte Szalai Piroska.

A szakértő szerint az egymilliós minimálbér hetek alatt tönkre tenné a magyar gazdaságot, azt is elmondta, hogy miért. „Az egymilliós minimálbér azt jelentené, hogy a mostani 642 ezres átlagkereset felugrana minimum kétmillió forintra. A mostani minimálbérnek az egymillió forint 3,75-szerese, tehát minden minimálbér feletti keresetet is legalább háromszorozni kellene. Ezt a terhet legjobb esetben is csak hetekig bírnák a munkaadók, a visszafogott számítások szerint is a foglalkoztatottak felét nem tudnák tovább foglalkoztatni.

Jelenleg 4 millió 765 ezer ember dolgozik, vagyis 2 millió 300 ezernél is több magyar embert bocsátanának el az állásából, ha ma vezetnék be a Magyar-tervet. Olyan mértékű összeomlást látnánk, amelyre még nem volt példa”

– fogalmazott Szalai Piroska, aki szerint Magyar Péter szokás szerint felelőtlen, meggondolatlan és szakmaiatlan kijelentést tett az egymilliós minimálbérrel.