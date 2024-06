Váratlan brüsszeli megegyezés, orosz áttörés, buliból kidobott Magyar Péter – ezek voltak a hét legolvasottabb cikkei a Mandineren

Folytatódott az orosz előrenyomulás

A héten több helyen is sikereket értek el az orosz katonák Ukrajnában. Donyeck megyében Torecknél (Dzserzsinszk) és New Yorknál (Niu York) is áttörést értek el az orosz csapatok kedden. Az ukrán vezérkar is közölte: Toreck irányába komoly tüzérségi előkészületek zajlanak, és az orosz erők öt támadási akciót készítettek elő a térségben. A szakértők szerint az oroszok célja a térségben lévő ukrán csapatok bekerítése.