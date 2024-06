Folytatódik a kormányválság Ausztriában

Ausztria mind a kilenc tartománya eredetileg egységesen az uniós szabályozás ellen állt ki, és erre lett utasítva a miniszter is. Bécs városa mint tartomány azonban az utolsó pillanatban mégis visszalépett a szabályozás ellenzésétől, és a miniszter erre hivatkozva úgy vélte, most már szavazhat támogatólag is az EU-ban.

Karl Nehammer kancellár és a néppártiak felháborodtak, és súlyos retorziókat helyeztek kilátásba.

Ez meg is történt, az ÖVP hivatali visszaélés miatt feljelentette a zöld minisztert.

A néppártiak szerint Gewessler tudatosan visszaélt a hatalmával, a döntéssel pedig az alkotmányosságot is megsértette. A hivatali visszaélés bűncselekményéért, ha elítélék a vádlottat, akár 10 év börtönbüntetés is járhat.

Gewessler ugyanakkor nem aggódik a feljelentése miatt, szerinte jogilag rendben volt a lépése és régi gyakorlatnak megfelelően járt el. Arra hivatkozik, hogy a Zöldek például beengednék a schengeni övezetbe Romániát és Bulgáriát, a nagyobbik osztrák kormánypárt ÖVP viszont nem, és ezért az osztrák kormányzati álláspont a Néppárt nézeteit tükrözi, a Zöldekét nem.

Így áll most az osztrák kormányválság ügye – a két párt minden vita ellenére már nem akar szakítani az őszi választásig.