Óriási leleplezés érkezett Svájcból, ez mindent megváltoztat: Orbán Viktor rájött, hogy a foci jót tesz a közhangulatnak!

Magyarországon felidéződnek az „aranycsapat” emlékei – olvasható a Neue Zürcher Zeitung hasábjain. Az évszázad labdarúgója, Puskás Ferenc által vezetett válogatott az 1950-es években olimpiai aranyat és Európa-kupát nyert, és 32 egymást követő bajnoki mérkőzésen maradt veretlen. Magyarország nagy esélyesként utazott az 1954-es svájci világbajnokságra, ahol a csapat a „berni csodában” meglepetésre kikapott Németországtól a döntőben.

Marco Rossi edző kategorikusan elutasítja az összehasonlításokat: ez a legendás csapat egy teljesen más ligában és egy másik korszakban játszott.

Ennek ellenére az ilyen összehasonlítások mégis felmerülnek – különösen azért, mert Szoboszlai Dominik csapatkapitány egy évvel ezelőtti, a Premier League-ben szereplő Liverpoolhoz történt átigazolása óta ő az első magyar játékos, aki Puskás (vagyis az 1960-as évek) óta európai topklubban játszik.

Orbán az első számú szurkoló

Ez a fellendülés különösen örvendetes

Orbán Viktornak, a csapat úgymond „első számú szurkolójának”

– írja a lap. A kormányfő ugyanis nemcsak maga is sokáig amatőr focizott, hanem szinte tudományos érdeklődést mutat a sportág iránt. Rendszeresen látogatja nemcsak a válogatott és a magyar élvonalbeli bajnokság, hanem az utánpótlás mérkőzéseit is. Orbán már 14 évvel ezelőtti hatalomra kerülése előtt kijelentette, hogy a labdarúgást kormánya munkájának egyik prioritásává teszi. Ezt az ígéretét be is tartotta: több százmillió franknak megfelelő összeget költött stadionok építésére vagy korszerűsítésére, edzőpályák létrehozására és ifjúsági akadémiák támogatására országszerte.

Egy másik fontos lépés volt az a jogi reform, amely lehetővé tette, hogy a sportkluboknak szánt adományokat le lehessen vonni az adóból.

Mindez nemcsak a miniszterelnök személyes szenvedélyének eredménye, hanem politikai stratégiájának része is:

Orbán felismerte, hogy a sportsikerek jelentősen hatnak az ország hangulatára, és a nemzeti konzervatív Fidesz pártjának szurkolói a válogatott szurkolóihoz hasonlóan a nemzeti zászlót viszik a gyűlésekre.

A sport kontextusában megmutatkozó nacionalizmus is problémamentes és történelmi vagy politikai vitáktól mentes. Ma Orbán környezete szorosan összefonódik az ország labdarúgásával – olvasható a cikkben. Az élvonalbeli bajnokság szinte valamennyi csapata kötődik a Fideszhez. A rekordbajnok és jelenlegi címvédő Ferencváros Budapest elnöke párttitkár és elnökségi tag. A kupagyőztes és bajnoki második helyezett Paksi FC-t az Orbán-kormány egy korábbi tagja irányítja, aki pártja képviseletében a parlamentben is ül.

A lap úgy véli, hogy ez presztízst és bevételt hoz az országnak, de mégis kétségesnek tartja, hogy a magyar futball is jól jár ezzel.

Kiemelik, hogy a „válogatott népszerűsége és sikerei nem tükröződnek a klubfutballban: sok mérkőzést kis nézőszám előtt játszanak, és a magyar klubok olykor szánalmasan elbuknak az európai kupákban”. A Ferencváros tavaly egy feröeri tartományi klubbal szemben maradt le a Bajnokok Ligája selejtezőjéről. A magyar klubfutball az UEFA országkoefficiensében csak a 24. helyen áll.