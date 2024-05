Aki fizeti a zenészt, az rendeli a nótát – Menczer Tamás reagált Magyar Péter kijelentéseire (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója reagált Magyar Péter napokban tett kijelentésére, miszerint Soros György „tesz rosszat is és jót is”.

„Hát, gondolom akkor, amikor fizeti őket, meg az embereit, hiszen Soros-emberek vannak az EP-listáján” – jegyezte meg Menczer Tamás Facebook-videójában.

„Van két úr, az egyik valami Viktor, azt hiszem, Weisz Viktor, vagy valahogy így hívják. Van egy másik.

Világos az életrajzukból, hát ők maguk írják le, hogy Soros-katonák”

– fogalmazott a kommunikációs igazgató. „Ők a Soros-szervezetnél dolgoztak. Soros fizette őket, nyilván most is ő fizeti, Soros-emberek. Ilyen migránssimogató, migránsbehozó, meg ilyen hasonló szervezeteknél dolgoztak. Na, még egy ok, hogy legyőzzük őket június 9-én” – tette hozzá.