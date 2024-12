Egyébként meg ha a miseruha mellékes, és nem olyan fontos, akkor feltehetnénk a kérdést, hogy minek van. Akár tetszik, akár nem, a végső célokon túl a liturgia, benne a miseruha célja az ember érzékeinek megfogása, a zsigeri-intuitív ráhatás. Igenis számít a forma is, nem csak a tartalom. Esztétikai alaptétel a forma és tartalom egységének fontossága. A liturgiában pláne. A miseruha része a liturgiának.

Kuzmányi azt is írja, hogy: »valljuk be, mindannyiunknak ’megakadt’ a szeme az új elgondolású liturgikus ruhákon (amelyeket Henri Matisse festőművész alkotásai inspiráltak), és akár az új főoltáron is«.

Nos, nekem nem azért akadt meg rajtuk a szemem, mert »új elgondolásúak«. Pont elég ilyet láttam már, semmi új nincs bennük, és az sem fog meggyőzni, hogy Henri Matisse festőművész inspirálta a miseruhákat. Nem azért »támadtam meg« az egyházi minimalizmust, meg a szerintem infantilis, komolytanságot sugárzó miseruhákat, mert úgymond újak. Nem újak, az én életemben biztos nem, legalább fél évszázada velünk vannak. A legtöbb ma használt (középkori mintára készült) modern miseruha rendben van. Nem minden modern miseruha ellen intéztem kirohanást. De a lényeg, hogy az egyházi minimalizmus nem új, sőt akár réginek is titulálhatnánk. Ez a vita nem a régi–új tengelyen folyik.

Nem az a bajom eme megoldásokkal, hogy egyediek, hanem épp az, hogy nem azok, túlságosan is el vannak terjedve, ez egy tendencia, ami szerintem (és sok egyházi ismerősöm szerint is) rossz. Ha csak elszigetelt eset lenne a Notre-Dame új oltára meg miseruhái (meg a szörnyen felújított, lelketlen konferenciateremnek kinéző, berlini Szent Hedvig-katedrális), akkor visszafogottabb nyelvezetet használtam volna.

Az általam választott hangnemet, az erős kifejezéseket nem bántam meg, direkt és tudatosan írtam így, őszintén nem izgat, hogy Kuzmányi az olaszosan kenetteljes nyelvezetet szokta meg a belső körökben. Egyébként akinek nem tetszik a stílus, olvasson Szent Jeromost, na az ő stílusán »megakadhat« a szeme. Hozzá képest diplomatikus hangnemet használtam.

Kuzmányi külön felháborodva jegyzi meg, hogy korábban az egyházi minimalizmus új magyar »remekeit« is kritizáltam. Igen, azt tettem, és jól tettem. A jövőben is ezt fogom tenni. Mondjuk Kuzmányi kifelejti, hogy a témát körbejáró cikkünkben idéztünk az eme felújításokkal egyetértő szakembert is.