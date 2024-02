„Mint amikor egy rákos szövetet kivágnak” – Török Gábor is elmondta a magáét Novák Katalin lemondásáról

A politikai elemző a Telexnek nyilatkozva azt mondta, Novák Katalin lemondása profi kármentés volt, „mint amikor egy rákos szövetet a megfelelő következetességgel és kíméletlenséggel kivágnak”. Török Gábor szerint „a hatalomgyárban” jól érzékelték, hogy a most már volt köztársasági elnök által adott kegyelem életveszélyes ügy, amit csak „kimetszéssel vagy amputációval” lehetett villámgyorsan orvosolni. Az okozott probléma ugyan ettől nem biztos, hogy megoldódik,

de „politikai értelemben a haszonelvűség szempontjából a lehető legjobb és leggyorsabb döntést hozták meg”.

Ráadásul, tette hozzá Török, itt nem egy elvont vagy megosztó témáról van szó, hanem olyanról, ami a Fidesz politikájának a szíve közepét – a gyermekek védelme – találta el, könnyen átlátható, és morálisan csak egy oldala van.

„Az pedig egy politikai párt számára mindig életveszélyt jelent, ha egy ilyen ügyben a rossz oldalra kerül.”

Az elemző úgy véli, Orbán Viktornak már a korábbi megszólalása egyértelműen kijelölte a cselekvési tervet, nem hiába írta meg már ő maga is tegnap, hogy Novák Katalin politikai karrierjének ezzel vége,

és „a közvélemény kapott egy olyan jelentős áldozatot, ami nagyjából rendezi az ügyet”.

Az ellenzékről is szót ejtve úgy véli, a korábbi „impotens állapotukhoz” képest meglepően jól ki tudták használni a botrányból számukra fakadó előnyöket. Ráadásul, mivel 2010 óta a Fidesz három köztársasági elnöke közül kettőnek idő előtt le kellett mondania, „most kinyílik a játéktér. Ugyan az ellenzéknek a parlamenti többség hiányában nincs esélye új államfőről dönteni, de ha tudnak olyan közös, konszenzusos, és a nagyközönség számára is elfogadható ellenjelöltet állítani, aki képes megjeleníteni a nemzet egységét, akkor jelentősen megnehezíthetik a Fidesz helyzetét abban a tekintetben, hogy bárkiből államfőt csinálhassanak.”

