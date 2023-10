Ennyire kínos válaszadást már rég láttak a budapestiek: Karácsony Gergelyéknek köszönhetően ezt is megéltük

A napirendi pont tárgyalásakor előbb Wintermantel Zsolt (a kormánypártok budapesti frakcióvezetője) szólalt fel, aki idézte Karácsony Gergely (baloldali főpolgármester) tavalyi beharangozóját:

„Minden intézmény annyira jó, amennyire használjuk. Most létrehozunk egy olyan intézményt, amely lehetővé teszi azt, hogy a Fővárosi Önkormányzat egy olyan gazdasági fejlesztési stratégia mellett köteleződjön el, ami a város nemzetközi versenyképességét erősíti.

Azt gondolom, hogy ebben az intézményben nagyon komoly potenciál van.”

A jobboldali politikus azonnal leszögezte, egyetért Karácsonnyal, csakhogy felmerül, mi történt az elmúlt időszakban?

A Budapest Global Egyesület honlapján az utolsó bejegyzés idén januári, amiben közzéteszik, hogy titkári állásra keresnek munkavállalót – a pozíciót szeptemberre sikerült betölteni –, de mégis „milyen hatalmas eredményeket ért el a Fővárosi Önkormányzat gazdaságfejlesztési stratégiájának keretei között?” – érdeklődött Wintermantel.

A főpolgármester momentumos helyettesének, Kerpel-Fronius Gábornak adta meg a válaszadás lehetőségét. Az okosvárosért és részvételiségért felelős városvezető szó szerint így fogalmazott:

Őőőőőő, egyelőre még ennek a potenciálnak a valóra váltása várat magára.

Ugyanakkor szeptember negyedikén valóban kiválasztottuk azt a vezetőt, aki alkalmas arra, hogy a Budapest Global Egyesület működését megszervezze, és a benne rejlő potenciált valóra váltsa.”

Mire Wintermantel némi iróniával úgy reagált, köszöni a választ, s továbbra is a fontolva haladás taktikájára biztatja a baloldali városvezetést, „amikor ilyen fontos stratégiai kérdésekről van szó”. A Fidesz-KDNP frakcióvezetőjének ugyanakkor most mégis egy kicsit lassúnak tűnik a tempó, ezért elnézést kért, ám az szerinte is hatalmas városvezetői teljesítmény, hogy

„ezeket a szavakat főpolgármester-helyettes úr röhögés nélkül el tudta mondani”.

Karácsony Gergely ehhez csupán annyit tudott hozzátenni, örül, hogy időnként kapnak dicséretet, mindazonáltal az egyesület új vezetője rendkívül aktív az egyetemi szférában, az alapító cégek pedig továbbra is elkötelezettek a fővárosi projekt támogatásában. „Nagyon helyes, ha az elhúzódó adminisztratív feladatok után a tartalmi ügyekre tudunk koncentrálni” – jegyezte meg a főpolgármester.

Nyitókép: Facebook

Az elképesztő jeleneteket ITT tudják visszatekinteni: