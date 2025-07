„Jól szemléltette ezt a VOKS2025, amelyen nagyjából 10-15-ször annyian mondtak nemet Ukrajna gyorsított Európai Uniós csatlakozására, mint amennyien szombaton a Pride-on vonultak.

Egy dologra ugyanakkor biztosan jó volt a hétvégi rendezvény. Világosan megmutatta azt, hogy ki, melyik oldalon áll. Bár a Tisza hivatalosan távol maradt, Magyar Péter több bejegyzésében is elítélte a kormányt a Pride betiltása miatt és hangsúlyozta azt is, hogy pártja olyan országot épít, amelyben nem számít, hogy ki kit szeret. A helyszínen pedig több Tisza támogató nyilatkozót is megszólaltattak a kinn lévő újságírók, vagyis jól láthatóan a párt szavazóinak egy része igenis támogatta annak megtartását. A színpadon pedig az a Karácsony Gergely szónokolt, aki korábban arról beszélt, hogy Budapestnek elemi érdeke, hogy Tisza kormány legyen. Ha ehhez pedig hozzátesszük azt, hogy a Tisza európai pártcsaládjához, a Néppárthoz tartozó Bizottsági elnök, Ursula von der Leyen volt az, aki kétszer is felszólította a magyar hatóságokat, hogy engedélyezzék a felvonulást, a képlet egyértelművé válik.

A Pride tehát nem döntött el semmit és továbbra is van miért optimistának lennünk, hiszen a csendes többség eddig mindig győzött. Tartani ugyanakkor van mitől, a másik oldal hangja ugyanis egyre hangosabb és messzire elér. Ne hagyjuk, hogy ezzel eredményt is elérjenek!”

