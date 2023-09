Hihetetlen videók: TikTokon közvetítik a migránsok, hogyan jutnak át Magyarországra

Ugyanez a nő arra is kitért: „sajnos az áradat nem hagyott alább és mostanra olyan méreteket öltött, hogy mindenki számára világossá vált, ha sürgősen nem történik valami, akkor katasztrófa lesz”. Majd leszögezte: ha az embercsempészek nem hitegetnék a migránsokat azzal, hogy átjuthatnak Európába, amit tejjel-mézzel folyó Kánaánként állítanak be, akkor talán nem is indulnának útnak.

Nagy valószínűséggel nem maguknak a migránsoknak vannak fegyvereik, inkább az embercsempészeknek.

De bizonyára közöttük is vannak, akik jobb körülményekből indultak, akár fegyvereket is be tudnak szerezni” – fűzte hozzá a lapnak.

