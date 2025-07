„Európa sorsfordító időszakát éli – háborúval a szomszédban, a brüsszeli birodalmi törekvésekkel és a hazai ügynökeik áskálódó munkája közepette, most a legfontosabb, hogy józanok maradjunk. Mi egyértelművé tettük: a háborúpárti, gender-lobbit támogató birodalmi Európa helyett a nemzetek Európájában hiszünk. Ez az, amit a patrióta erők most már közösen, nemzetközi szinten képviselnek – és ebben Magyarország továbbra is élen jár.

A Patrióták első éve című beszélgetésünkben azt a kérdést jártuk körül, hogyan szerveződnek újra a jobboldali, nemzeti elköteleződésű mozgalmak Európa-szerte – szemben a baloldali véleményexporttal és a központosított befolyásvásárlással. A patrióta fordulat nemcsak elindult, de egyre gyorsul.

A második kerekasztal – Az EU NGO-propaganda hálózatának leleplezése – pedig bemutatta, hogyan manipulálják a közvéleményt azok az NGO-k, amelyek mögött több milliárd eurós brüsszeli pénzcsapok húzódnak meg. A genderideológia terjesztése, a politikai ellenfelek célzott ellehetetlenítése, a civil köntösbe bújtatott hatalomgyakorlás – ezek már nem összeesküvés-elméletek, hanem napi realitás. A válasz pedig világos: átláthatóság, elszámoltathatóság, és a döntések visszaadása azoknak, akiké a jövő – a választóknak.”

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP