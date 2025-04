Még ki se rúgták, de már megállapodott új csapatával a Real Madrid edzője – sajtóhír

Ancelotti esetleges távozásáról már tavaly is szó volt, a brazilok akkor is megkörnyékezték őt, de maradt Madridban. Fabrizio Romano szerint most viszont szóban sikerült megegyezniük a szerződés részleteiről. Eszerint az olasz edzőlegenda már június első hetétől, mindenképpen még a klubvilágbajnokság előtt leülne a válogatott kispadjára, így a Real Madridot más edző irányítaná a tornán.



Először persze Ancelotti menesztését kell bejelenteni, a hírek szerint Florentino Pérezék klublegendához méltó módon szeretnének elköszönni tőle, hiszen az évek alatt többek között három Bajnokok Ligáját és két bajnokságot is nyert vele az együttes. A szakember először 2013 és 2015 között irányította a Madridot, aztán 2021-ben visszatért a klubhoz. Szerződése jövő nyáron járna le.

Amennyiben valóban Brazíliában folytatja, úgy a válogatottban ismét együtt dolgozna Vinícius Júniorral, Rodrygóval, Endrickkel és Éder Militaóval.

Fotó: Pierre-Philippe Marcou/AFP