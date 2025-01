Szoboszlai-kérdések, távozó Fradi-edző, Helif-botrány – íme a hét legolvasottabb sporthírei!

4. Szoboszlai vagy Salah?

Itt nem az a kérdés, hogy az edző kit preferál, hiszen a magyar és az egyiptomi labdarúgó eltérő poszton szerepel – bár tény, hogy Szoboszlai játszott már jobb és balszélsőt is – hanem az, hogy kivel ápol ketttejük közül jobb viszonyt a csapatkapitány-helyettes Trent Alexander-Arnold. Köztudott, hogy a magyar labdarúgó jó barátságban van az angol játékossal, olyannyira, hoga a Liverpool balhátvédje, Andy Robertson a napokban azzal viccelődött, hogy ő lesz Szoboszlai esküvői tanúja.

Ám az is igaz, hogy Salah és Alexander-Arnold jóval régebb óta játszanak egy csapatban, és így a személyes viszonyuk is régebbre nyúlik vissza. A holland labdarúgót a egy interjúban arra kérték, hogy válasszon, és ő meg is tette. Hogy hogyan döntött, arról itt olvashat bővebben.